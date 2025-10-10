10/10/2025
Terra Nostra: veja como está o elenco da novela após 26 anos

Escrito por Metrópoles
terra-nostra:-veja-como-esta-o-elenco-da-novela-apos-26-anos

A novela Terra Nostra foi exibida originalmente em 1999, com Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio como protagonistas. O folhetim voltou ao ar 26 anos depois da transmissão original, causando curiosidade de como estão os atores após mais de duas décadas.

Terra Nostra gira em torno de Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda), que se apaixonam durante a travessia de navio para o Brasil. No desembarque, eles são separados e tomam caminhos diferentes: Giuliana vai para a casa de uma família influente, enquanto Matteo trabalha em uma fazenda de café, entrando em conflito com seu patrão.

Terra Nostra narra a história de amor entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio)

Terra Nostra

André Luiz Miranda durante gravações de Terra Nostra

Veja como está o elenco da novela:

Ana Paula Arósio

Ana Paula Arósio está afastada da televisão há mais de 15 anos. Ela atuou pela última vez em Na Forma da Lei, em 2010. Desde então, a atriz não costuma fazer aparições nas redes sociais ou na mídia.

Thiago Lacerda

O ator Thiago Lacerda, que vive Matteo na trama, ainda faz novelas e esteve recentemente em folhetins como Orgulho e Paixão e Amor Perfeito.

Débora Duarte

Maria do Socorro da novela, Débora Duarte segue atuando. Hoje com 75 anos, a atriz participou de novelas como Cordel Encantado e Um Lugar ao Sol.

Antônio Fagundes

Responsável por viver Gumercindo na trama, Fagundes segue se destacando em folhetins. Ele esteve em novelas como Velho Chico e Bom Sucesso.

Marcello Antony

O ator Marcello Antony, Marco Antônio de Terra Nostra, mora em Portugal desde 2018 e chegou a atuar em novelas locais.

