09/10/2025
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Terremoto de magnitude 7,6 atinge Filipinas e gera alerta de tsunami

Um forte terremoto de magnitude 7,6 atingiu o sul das Filipinas na noite dessa quinta-feira (9/10) – manhã de sexta-feira (10/10) no horário local. O abalo sísmico provocou alerta de tsunami e pânico em várias cidades da ilha de Mindanao.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do tremor foi localizado no mar, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Manay, na província de Davao Oriental, a uma profundidade de 10 quilômetros, o que aumenta o potencial destrutivo do terremoto.

Pelo menos uma pessoa morreu, além do registro de feridos, segundo informações preliminares das autoridades regionais. O número pode aumentar, conforme as equipes de resgate acessarem as áreas mais afetadas.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu um aviso para ondas potencialmente perigosas nas costas das Filipinas, Indonésia e Palau, dentro de um raio de até 300 quilômetros do epicentro. Segundo a agência, ondas de até 3 metros podem atingir algumas regiões costeiras próximas.

Autoridades locais ordenaram a evacuação imediata de comunidades litorâneas de Davao Oriental e Surigao del Sur. Sirenes de alerta foram acionadas e centenas de pessoas precisaram se deslocar para áreas mais altas. Escolas e órgãos públicos suspenderam as atividades.

O presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenou que o Conselho Nacional de Redução de Riscos e Gerenciamento de Desastres monitore a situação e coordene ações de evacuação e assistência.

A região de Mindanao é uma das mais sísmicas do arquipélago filipino, que está sobre o chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, zona de intensa atividade tectônica onde ocorrem cerca de 90% dos terremotos do planeta.

Este é o segundo abalo de grande magnitude em menos de uma semana no país. No último fim de semana, um terremoto de 6,9 graus atingiu a província de Cebu, deixando mortos e dezenas de feridos.

Embora o alerta de tsunami permaneça em vigor, até a publicação desta reportagem não há confirmação de grandes ondas atingindo a costa.

