Território e dinheiro: por que o CV disputa a Penha e a Zona Oeste no Rio

A megaoperação deflagrada nessa terça-feira (28/10) nos complexos do Alemão e da Penha, que se tornou a ação policial mais letal da história do Rio, teve como alvo não apenas criminosos em fuga: foi uma ofensiva direta contra o centro de comando e a principal frente de expansão do Comando Vermelho (CV).

A disputa por essas áreas não é simbólica. É uma guerra por território e por dinheiro, e o domínio desses espaços define a força econômica e operacional da facção.

Informações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apontam que os complexos da Penha e do Alemão funcionam como quartel-general da alta cúpula da facção. Dali partem ordens que orientam ações dentro e fora da capital.

Complexo da Penha: o cérebro do CV

A Penha ocupa posição estratégica e se consolidou como polo de comando da facção no estado. A região abriga líderes de diferentes partes do país e funciona como centro de decisões operacionais, financeiras e logísticas.

É desse núcleo que são coordenadas: estrutura de armamento e distribuição de fuzis, logística do tráfico de drogas em várias regiões, roubos de cargas e veículos que financiam o crime, proteção e fuga de lideranças foragidas.

Na operação desta terça, um dos presos foi Thiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo, apontado como braço direito de Edgard Alves de Andrade, o Doca, uma das principais lideranças do CV na capital.

Além disso, a polícia identificou 32 alvos vindos do Pará, que atuariam diretamente na coordenação da facção, reforçando a penetração interestadual do grupo.

Cerca de 2.500 agentes das policias civil e militar participam nesta terca-feira (28) da “Operacao Contencaoî nos complexos da Penha e do Alemao, Zona Norte do Rio

Megaoperação no Rio de Janeiro

Megaoperação no Rio de Janeiro

Megaoperação das polícias deixa vários policiais feridos e mortos. O Hospital Getúlio Vargas, na Penha, recebeu os feridos. Na foto: policial baleado chegando no HGV

Durante operação Contenção da policia contra o Comando Vermelho, detidos são conduzidos para a Cidade da Polícia Civil

Durante operação policia contra o Comando Vermelho, bandidos ordenam fechamento de comércio e usam lixeiras incendiadas para bloquear a via na rua Itapiru, no Catumbi.

Durante operação Contenção da policia contra o Comando Vermelho, inspetoras da Polícia Civil catalogam apreensão de drogas

Durante operação policia contra o Comando Vermelho, detidos são conduzidos para a Cidade da Polícia Civil

Megaoperação no Rio de Janeiro

Megaoperação no Rio de Janeiro

Policiais durante megaoperação contra o crime organizado no Rio de Janeiro

Policiais durante megaoperação no Rio de Janeiro

A Penha, portanto, não é apenas uma favela estratégica, é o centro decisório e o local onde a facção protege quem realmente manda.

Zona Oeste: a fronteira do lucro

Ao mesmo tempo em que preserva o comando na Penha, o CV avança sobre a Zona Oeste, que inclui áreas como Campo Grande, Santa Cruz e Jacarepaguá. A região, tradicionalmente dominada por milicianos, tornou-se o principal alvo da facção.

O interesse vai muito além do tráfico de drogas. O CV mira mercados controlados ilegalmente pelas milícias, como a venda e instalação de internet clandestina, comercialização de gás de cozinha, transporte alternativo e mototáxi, ocupação imobiliária irregular, cobrança de taxas de segurança a comerciantes.

São atividades que movimentam milhões e garantem poder sobre a rotina de milhares de pessoas. A facção quer assumir esse controle. Fontes envolvidas nas investigações afirmam que quem domina a Zona Oeste domina a maior fatia da economia criminosa do Rio.

Essa expansão, e o confronto inevitável com as milícias, é hoje um dos principais motores da violência na cidade.

Conexão interestadual e comando à distância

A presença de criminosos do Pará identificados na operação não é um detalhe isolado. A facção usa uma rede nacional para se blindar e manter a hierarquia funcionando mesmo quando líderes são presos.

A conexão com o Norte do país interessa ao CV porque permite abastecimento de drogas por rotas internacionais, facilita a entrada de armamento pesado no Brasil, descentraliza ordens e decisões para reduzir danos em operações.

O Comando Vermelho atua hoje em grande parte do território brasileiro, o que torna a repressão muito mais complexa, e tira da polícia do Rio a capacidade de enfrentar o crime apenas em nível estadual.

A batalha que define o futuro

A Penha e a Zona Oeste representam dois lados de uma mesma equação criminosa, de acordo com fontes da coluna. Ou seja, quem controla a Penha, comanda e quem controla a Zona Oeste, enriquece

A operação desta terça-feira, ao mirar simultaneamente o cérebro e o caixa da facção, atingiu o CV no ponto mais sensível.