Tesoureiro de facção é preso por homicídio de jovem executado em ‘Tribunal do Crime’ no Acre

14/10/2025
De acordo com a Polícia Civil, o homem usava diversos apelidos para despistar as autoridades — era conhecido como "Iniesta", "Pirlo" e, mais recentemente, "Real Fubá

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, na manhã desta terça-feira (14), em Cruzeiro do Sul, um homem apontado como tesoureiro de uma facção criminosa com atuação no Vale do Juruá. Ele também é investigado por envolvimento direto no homicídio de João Vitor, morto após uma decisão do chamado “Tribunal do Crime”.

Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

A prisão foi realizada por agentes do Núcleo de Investigação Criminal (NEIC). Durante a ação, os policiais apreenderam quase R$ 40 mil em espécie com o suspeito, valor que, segundo as investigações, seria proveniente da arrecadação da facção na região.

De acordo com a Polícia Civil, o homem usava diversos apelidos para despistar as autoridades — era conhecido como “Iniesta”, “Pirlo” e, mais recentemente, “Real Fubá”. Ele ocupava posição de liderança dentro da facção e teria participado de uma chamada de vídeo que resultou na execução da vítima.

O delegado Heverton Carvalho, responsável pela operação, destacou a importância da prisão no combate ao crime organizado no Juruá.

“Essa prisão representa um golpe importante na estrutura da facção criminosa na cidade. Conseguimos tirar de circulação um dos responsáveis pelo setor financeiro do grupo, que também esteve envolvido em um homicídio cruel. Além disso, a apreensão de uma quantia significativa em dinheiro mostra que estamos atingindo diretamente o caixa da organização”, afirmou o delegado.

O preso será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e responsabilizar outros integrantes da facção envolvidos em crimes na região.

Veja o momento da prisão:

