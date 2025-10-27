tesouro-escondido:-acervo-de-hebe-guarda-20-mil-itens-em-“bunker-secreto”

27/10/2025
Universo POP
O “Fantástico” deste domingo (26/10) exibiu uma reportagem inédita sobre o acervo pessoal de Hebe Camargo, revelando ao público uma coleção que impressiona tanto pelo tamanho quanto pela conservação. Guardado sob rígido esquema de segurança, em um espaço que lembra um bunker, o acervo reúne cerca de 20 mil itens, incluindo 6 mil vestidos usados pela apresentadora ao longo de sua carreira.

A exibição chamou atenção nas redes sociais, onde fãs celebraram a memória da comunicadora e se encantaram com a grandiosidade do material. “O acervo da Hebe mais bem protegido que o Louvre #Fantástico”, brincou um internauta no X (antigo Twitter), em referência ao nível de segurança que protege as peças.

Veja as fotos

Reprodução/SBT e Divulgação
Peças do guarda-roupa de Hebe Camargo são colocadas à venda em brechó de São PauloReprodução/SBT e Divulgação
Divulgação
Peças do guarda-roupa de Hebe Camargo são colocadas à venda em brechó de São PauloDivulgação
Divulgação
Peças do guarda-roupa de Hebe Camargo são colocadas à venda em brechó de São PauloDivulgação
Divulgação
Peças do guarda-roupa de Hebe Camargo são colocadas à venda em brechó de São PauloDivulgação
Divulgação
Peças do guarda-roupa de Hebe Camargo são colocadas à venda em brechó de São PauloDivulgação
Divulgação
Peças do guarda-roupa de Hebe Camargo são colocadas à venda em brechó de São PauloDivulgação
Reprodução
Reprodução

Bazar esgota em poucas horas

Na sexta-feira (24/10), um bazar com parte das roupas do acervo permitiu ao público sentir um pouco da experiência de “entrar no armário da Hebe”. Mais de 500 peças foram colocadas à venda e, em menos de quatro horas, restavam apenas 20 disponíveis. A iniciativa fez sucesso entre os fãs, que disputaram as roupas usadas pela apresentadora em programas e eventos marcantes de sua trajetória.

Homenagem no Conversa com Bial

Além da exibição no Fantástico, Hebe também foi lembrada em outra homenagem recente. No Conversa com Bial, a apresentadora Eliana e Pedro Bial reviveram um dos gestos mais simbólicos da carreira da artista: o selinho. Durante a entrevista, Eliana propôs a brincadeira como uma forma de incentivar doações ao projeto Criança Esperança.

“O que a Hebe mais gostava de fazer com as pessoas que ela amava? O que acham? O selinho solidário tem a doçura de um selinho solidário”, disse Eliana, arrancando risadas e emoção no estúdio.

Legado imortal

Considerada um dos maiores ícones da televisão brasileira, Hebe Camargo morreu em 2012, aos 83 anos, após complicações de um câncer descoberto em 2010. Mais de uma década após sua morte, o interesse por sua história e seu legado permanece vivo, agora reforçado pelo resgate de um acervo que traduz, em cada detalhe, o brilho e a personalidade marcante da apresentadora.

