Tesouro propõe moeda de Trump para os 250 anos dos EUA

Autoridades do governo Donald Trump (Estados Unidos) propuseram cunhar uma moeda de US$ 1 com a imagem do presidente para marcar o 250º aniversário da fundação dos Estados Unidos no ano que vem, um plano que pode violar a lei.
Circularam na sexta-feira (3/10) imagens de rascunho em que um lado da moeda mostraria o perfil de Trump, com as palavras “LIBERDADE”, “EM DEUS CONFIAMOS” e “1776-2026”.
O outro lado traria o mandatário em pé com o punho direito cerrado em frente a uma bandeira americana e as palavras “LUTA, LUTA, LUTA” — uma referência à tentativa de assassinato de 2024 em seu comício de campanha em Butler, na Pensilvânia.
“Sem fake news aqui. Esses primeiros rascunhos em homenagem ao 250º aniversário dos Estados Unidos e ao Trump são reais. Ansiosos para compartilhar mais em breve, assim que a paralisação obstrucionista do governo dos Estados Unidos terminar”, escreveu o tesoureiro Brandon Beach em sua conta no X (ex-Twitter).
No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.
Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG
— U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025
Uma legislação aprovada em 2020 aponta que o Departamento do Tesouro pode cunhar moedas de US$ 1 durante 2026 para marcar o 250º aniversário “com designs emblemáticos do semi quincentenário dos EUA”. Porém, o código dos EUA informa que “somente o retrato de um indivíduo falecido pode aparecer na moeda e nos títulos dos Estados Unidos”.
Além disso, a regra afirma que “nenhum retrato de cabeça e ombros ou busto de qualquer pessoa, viva ou morta, e nenhum retrato de uma pessoa viva pode ser incluído no design do reverso de qualquer moeda” produzida para o semi quincentenário, o que poderia ser violado ao ter a imagem de Trump em ambos os lados da moeda, de segundo relata o The Washington Post.