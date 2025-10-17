17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Testemunha que viu jovem esfaqueado na Asa Sul: “Indignação e revolta”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
testemunha-que-viu-jovem-esfaqueado-na-asa-sul:-“indignacao-e-revolta”

O caso de latrocínio contra um adolescente de 16 anos na 112 Sul, na noite desta sexta-feira (17/10), deixou toda a vizinhança em choque. O rapaz teve o celular roubado por pelo menos seis assaltantes, correu atrás dos rapazes e acabou sendo esfaqueado. Ele não resistiu.

4 imagensRapaz foi levado ao hospital, mas não resistiuCaso aconteceu nesta sexta-feiraIsaac chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentosFechar modal.1 de 4

Adolescente morre após ser esfaqueado na 112 Sul

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo2 de 4

Rapaz foi levado ao hospital, mas não resistiu

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo3 de 4

Caso aconteceu nesta sexta-feira

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo4 de 4

Isaac chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

Um morador testemunhou o ocorrido momentos após o adolescente, identificado como Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, ser esfaqueado. Ele conta que estava voltando da estação de metrô 112 Sul, por volta das 18h30, quando foi abordado por uma garota.

“Uma jovem, em estado de choque, correu em minha direção pedindo ajuda. Dizia que um rapaz havia acabado de ser atacado e que sangrava muito”, relata o morador. “Liguei para o 192 solicitando o envio de uma ambulância, mas fui informado de que seria necessário estar junto à vítima para efetuar o pedido”, conta.

A testemunha, então, foi para próximo do garoto e o encontrou no chão. “Uma moradora tentou realizar compressões torácicas até a chegada do Corpo de Bombeiros e do Samu”, relembra.

“A mãe e um irmão [do adolescente esfaqueado] chegaram antes do socorro e se desesperaram diante do cenário que encontraram.”

O morador conta ainda que o atendimento do Corpo de Bombeiros demorou cerca de 30 minutos, e o Samu, uma hora. “Relato este episódio com profundo pesar e indignação. Em meio ao desespero da família e dos vizinhos, causou revolta a demora no atendimento e a ausência imediata das forças de segurança”, escreveu o rapaz.

“Meus sentimentos à família. Que esse episódio sirva como alerta e como apelo por mais presença e eficiência do poder público em situações de emergência”, encerrou.

Leia também

Seis adolescentes

Ao menos sete adolescentes tomaram o aparelho do rapaz enquanto ele jogava vôlei em uma quadra. Ao correr atrás dos assaltantes para tomar de volta o aparelho, o garoto acabou sendo esfaqueado.

A Polícia Militar do DF (PMDF) apreendeu, de primeira, cinco dos sete adolescentes envolvidos no caso. Eles foram encontrados no Paranoá graças ao serviço de rastreamento do aparelho roubado.

Horas depois, os outros dois, incluindo o autor da facada, foram capturados. Todo o grupo foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) I, na Asa Norte.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost