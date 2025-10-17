Testemunha que viu jovem esfaqueado na Asa Sul: “Indignação e revolta”

O caso de latrocínio contra um adolescente de 16 anos na 112 Sul, na noite desta sexta-feira (17/10), deixou toda a vizinhança em choque. O rapaz teve o celular roubado por pelo menos seis assaltantes, correu atrás dos rapazes e acabou sendo esfaqueado. Ele não resistiu.

Adolescente morre após ser esfaqueado na 112 Sul

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 2 de 4

Rapaz foi levado ao hospital, mas não resistiu

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 3 de 4

Caso aconteceu nesta sexta-feira

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 4 de 4

Isaac chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

Um morador testemunhou o ocorrido momentos após o adolescente, identificado como Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, ser esfaqueado. Ele conta que estava voltando da estação de metrô 112 Sul, por volta das 18h30, quando foi abordado por uma garota.

“Uma jovem, em estado de choque, correu em minha direção pedindo ajuda. Dizia que um rapaz havia acabado de ser atacado e que sangrava muito”, relata o morador. “Liguei para o 192 solicitando o envio de uma ambulância, mas fui informado de que seria necessário estar junto à vítima para efetuar o pedido”, conta.

A testemunha, então, foi para próximo do garoto e o encontrou no chão. “Uma moradora tentou realizar compressões torácicas até a chegada do Corpo de Bombeiros e do Samu”, relembra.

“A mãe e um irmão [do adolescente esfaqueado] chegaram antes do socorro e se desesperaram diante do cenário que encontraram.”

O morador conta ainda que o atendimento do Corpo de Bombeiros demorou cerca de 30 minutos, e o Samu, uma hora. “Relato este episódio com profundo pesar e indignação. Em meio ao desespero da família e dos vizinhos, causou revolta a demora no atendimento e a ausência imediata das forças de segurança”, escreveu o rapaz.

“Meus sentimentos à família. Que esse episódio sirva como alerta e como apelo por mais presença e eficiência do poder público em situações de emergência”, encerrou.

Seis adolescentes

Ao menos sete adolescentes tomaram o aparelho do rapaz enquanto ele jogava vôlei em uma quadra. Ao correr atrás dos assaltantes para tomar de volta o aparelho, o garoto acabou sendo esfaqueado.

A Polícia Militar do DF (PMDF) apreendeu, de primeira, cinco dos sete adolescentes envolvidos no caso. Eles foram encontrados no Paranoá graças ao serviço de rastreamento do aparelho roubado.

Horas depois, os outros dois, incluindo o autor da facada, foram capturados. Todo o grupo foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) I, na Asa Norte.