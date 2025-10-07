07/10/2025
Textor promete longa vida no Botafogo e alfineta SAF rival: “Não somos o Vasco”

Escrito por Portal Leo Dias
textor-promete-longa-vida-no-botafogo-e-alfineta-saf-rival:-“nao-somos-o-vasco”

Em meio a especulações sobre sua continuidade à frente do futebol do Botafogo, John Textor voltou a se pronunciar sobre o tema e reforçou que não há possibilidade de saída. O empresário norte-americano, que controla a SAF alvinegra por meio da Eagle Football, afirmou que pretende seguir ligado ao clube até o fim da vida.

“Os acionistas vão continuar ajudando. Eu disse que gostaria de morrer nesse clube, eu vou morrer no Botafogo. Não sei se isso significa que eu serei o líder para sempre, não sei quantos anos nessa intensidade um ser humano pode aguentar (risos), mas Eagle Football vai continuar apoiando esse grande clube e os torcedores não precisam se preocupar. Temos roupa suja para lavar, como uma família, mas vamos passar por isso não importa como”, disse Textor, em entrevista ao ge.

John Textor comemorou a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras e buscou baixar a tensão com Leila Pereira (Reprodução)
John Textor comemorou a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras e buscou baixar a tensão com Leila Pereira (Reprodução)
John Textor comemorou a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras e buscou baixar a tensão com Leila Pereira (Reprodução)
John Textor comemorou a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras e buscou baixar a tensão com Leila Pereira (Reprodução)John Textor comemorou a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras e buscou baixar a tensão com Leila Pereira (Reprodução)
John Textor deu entrevista pedindo desculpas à Leila e Ednaldo pelos bonecos enforcados (Reprodução)
John Textor deu entrevista pedindo desculpas à Leila e Ednaldo pelos bonecos enforcadosJohn Textor deu entrevista pedindo desculpas à Leila e Ednaldo pelos bonecos enforcados (Reprodução)

O dirigente também negou atritos com o Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães. Segundo ele, apesar das diferenças naturais, há cooperação entre as partes.

“João Paulo comanda o clube social, eles têm várias opiniões. Eles têm 10% do Botafogo, estão sempre convidados para colaborar quando quiserem, mas a Eagle Football tem 90%. Não somos o Vasco, isso não é a 777. Temos bons acionistas e a governança do clube está boa, não precisa de mudanças”, declarou.

Questionado sobre rumores de uma suposta ruptura, Textor garantiu que não há fundamento nas notícias e detalhou a estrutura de comando da Eagle Football.

“Não gosto de comentar rumores, mas esse reverberou muito, então, eu vou falar. Essa notícia é baseada em nada. Não tem como ter uma reunião da Eagle sem eu estar envolvido. Vou explicar como tudo funciona. Sou o sócio majoritário da Eagle Football Holdings, essa empresa é dona de uma sub-empresa chamada Eagle Football Holdings MIDCO, eu sou o único diretor dela. E ela é a sócia da Eagle BIDCO, que é ligada aos clubes. A diretoria (da BIDCO) tem eu, Mark Affolter, da Ares, e Chris Mallon. Haverá mudanças nesse grupo em breve, mas eu continuarei no grupo — afirmou.

Os rumores mencionados pelo empresário surgiram em meio a disputas judiciais entre a Eagle Football e o fundo de investimento Ares, mas Textor assegura que a operação do Botafogo segue sob seu controle.

