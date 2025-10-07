Textor promete longa vida no Botafogo e alfineta SAF rival: “Não somos o Vasco”

Em meio a especulações sobre sua continuidade à frente do futebol do Botafogo, John Textor voltou a se pronunciar sobre o tema e reforçou que não há possibilidade de saída. O empresário norte-americano, que controla a SAF alvinegra por meio da Eagle Football, afirmou que pretende seguir ligado ao clube até o fim da vida.

“Os acionistas vão continuar ajudando. Eu disse que gostaria de morrer nesse clube, eu vou morrer no Botafogo. Não sei se isso significa que eu serei o líder para sempre, não sei quantos anos nessa intensidade um ser humano pode aguentar (risos), mas Eagle Football vai continuar apoiando esse grande clube e os torcedores não precisam se preocupar. Temos roupa suja para lavar, como uma família, mas vamos passar por isso não importa como”, disse Textor, em entrevista ao ge.

Veja as fotos Abrir em tela cheia John Textor comemorou a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras e buscou baixar a tensão com Leila Pereira (Reprodução) John Textor comemorou a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras e buscou baixar a tensão com Leila Pereira (Reprodução) John Textor comemorou a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras e buscou baixar a tensão com Leila Pereira (Reprodução) John Textor deu entrevista pedindo desculpas à Leila e Ednaldo pelos bonecos enforcados John Textor deu entrevista pedindo desculpas à Leila e Ednaldo pelos bonecos enforcados (Reprodução) Voltar

Próximo

O dirigente também negou atritos com o Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães. Segundo ele, apesar das diferenças naturais, há cooperação entre as partes.

“João Paulo comanda o clube social, eles têm várias opiniões. Eles têm 10% do Botafogo, estão sempre convidados para colaborar quando quiserem, mas a Eagle Football tem 90%. Não somos o Vasco, isso não é a 777. Temos bons acionistas e a governança do clube está boa, não precisa de mudanças”, declarou.

Questionado sobre rumores de uma suposta ruptura, Textor garantiu que não há fundamento nas notícias e detalhou a estrutura de comando da Eagle Football.

“Não gosto de comentar rumores, mas esse reverberou muito, então, eu vou falar. Essa notícia é baseada em nada. Não tem como ter uma reunião da Eagle sem eu estar envolvido. Vou explicar como tudo funciona. Sou o sócio majoritário da Eagle Football Holdings, essa empresa é dona de uma sub-empresa chamada Eagle Football Holdings MIDCO, eu sou o único diretor dela. E ela é a sócia da Eagle BIDCO, que é ligada aos clubes. A diretoria (da BIDCO) tem eu, Mark Affolter, da Ares, e Chris Mallon. Haverá mudanças nesse grupo em breve, mas eu continuarei no grupo — afirmou.

Os rumores mencionados pelo empresário surgiram em meio a disputas judiciais entre a Eagle Football e o fundo de investimento Ares, mas Textor assegura que a operação do Botafogo segue sob seu controle.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!