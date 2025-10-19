Thaís Carla celebra nova fase e diz que não há espaço para críticas após emagrecimento

Thais Carla vive sua melhor fase! No último sábado (18/10), a influenciadora participou de um baile de fantasias com o tema “máquina do tempo” e relembrou seu passado. Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, ela afirmou que, apesar da transformação, incluindo uma cirurgia bariátrica que a fez perder cerca de 70 quilos, não mudaria nada do que fez e não se preocupa com as críticas.

A mudança de Thais não é apenas externa, mas também interna. A dançarina contou que está se sentindo incrível e que, embora sempre tenha tido uma autoestima elevada, hoje ela se sente de um jeito diferente. Além da perda de peso, ela também investiu em uma nova carreira, fazendo um curso de dramaturgia e adiantando que tem projetos a caminho, sem revelar muitos detalhes.

Thais destacou ainda que não quer mais ser conhecida por rótulos: “As pessoas têm que conhecer a minha essência de fato, e é isso que eu quero mostrar agora”, afirmou, reforçando que não se preocupa com julgamentos, nem no passado nem no presente: “Sempre vai ter alguém falando falando alguma coisa, não importa o que você faça. E por isso que eu falo, então você tem que seguir o que você quer da sua vida”.

“Se você ficar parando para pensar no que os outros estão falando, você não faz nada, você nem levanta da cama”, completou Carla. A influenciadora destacou ainda que, se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada de sua trajetória, explicando que tudo o que passou contribuiu para que chegasse onde está hoje: casada, com duas filhas, feliz com a nova carreira e focada totalmente na saúde e no bem-estar.

Por fim, Thais revelou que, quando pensa no futuro, seu objetivo é consolidar de vez a carreira como atriz e se tornar uma referência na profissão. Ela explicou que, em cerca de dez anos, deseja ser lembrada pelo próprio nome e por um papel marcante, algo que faça as pessoas associarem sua presença. Para ela, a ideia não é apenas atuar, mas reforçar sua trajetória.