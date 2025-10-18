Thaís Carla é carregada no colo pelo marido após perder 70 kg

Thais Carla usou as redes sociais para compartilhar um momento fofo vivido com o marido. Após perder 70 kg desde que fez uma cirurgia bariátrica, a influenciadora foi carregada no colo pelo amado pela primeira vez.

Thais Carla celebra aniversário de 34 anos

Reprodução/Instagram @thaiscarla

Thais Carla

Reprodução

Instagram/Reprodução

Thais Carla usa cinta para conter pele após emagrecer 50 kg

Reprpdução/Instagram

Ela publicou um vídeo ao lado das filhas e do marido. As filhas fizeram uma contagem regressiva e a dançarina pulou nos braços do marido diversas vezes.

“Mais um dia em família realizando sonhos e celebrando conquistas. Felicidade é o que nos define!!”, escreveu a influenciadora.

Thaís Carla no colo do marido