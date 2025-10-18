Thaís Carla é carregada no colo pelo marido após perder 70 kg

Thais Carla usou as redes sociais para compartilhar um momento fofo vivido com o marido. Após perder 70 kg desde que fez uma cirurgia bariátrica, a influenciadora foi carregada no colo pelo amado pela primeira vez.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Thais Carla celebra aniversário de 34 anos
Reprodução/Instagram @thaiscarla2 de 4
Thais Carla
Reprodução3 de 4
Instagram/Reprodução4 de 4
Thais Carla usa cinta para conter pele após emagrecer 50 kg
Reprpdução/Instagram
Leia também
-
Thais Carla reage a bolo de aniversário personalizado: “Chocada”
-
Thaís Carla revela quantos kg perdeu cinco meses após bariátrica
-
Thais Carla desabafa por comer pouco após perder 60 kg com bariátrica
-
Thais Carla rebate acusações de “traição” após bariátrica: “Me amo”
Ela publicou um vídeo ao lado das filhas e do marido. As filhas fizeram uma contagem regressiva e a dançarina pulou nos braços do marido diversas vezes.
“Mais um dia em família realizando sonhos e celebrando conquistas. Felicidade é o que nos define!!”, escreveu a influenciadora.
Thaís Carla no colo do marido