Thaís Carla é carregada no colo pelo marido após perder 70 kg

Escrito por Metrópoles
Thais Carla usou as redes sociais para compartilhar um momento fofo vivido com o marido. Após perder 70 kg desde que fez uma cirurgia bariátrica, a influenciadora foi carregada no colo pelo amado pela primeira vez.

Ela publicou um vídeo ao lado das filhas e do marido. As filhas fizeram uma contagem regressiva e a dançarina pulou nos braços do marido diversas vezes.

“Mais um dia em família realizando sonhos e celebrando conquistas. Felicidade é o que nos define!!”, escreveu a influenciadora.

