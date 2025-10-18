Thaís Carla realiza sonho de ser carregada pelo marido após perder 70kg

Thaís Carla tem vivido novas experiências desde que fez a cirurgia bariátrica, com a qual perdeu cerca de 70kg. Em suas redes sociais, a influenciadora compartilhou que realizou um grande sonho recentemente e contou que, pela primeira vez, conseguiu subir no colo do marido um momento especial que foi comemorado em família.

Em uma área comum do condomínio onde a família mora, Thaís apareceu se divertindo com o marido e as duas filhas. As meninas incentivaram o pai e fizeram uma contagem regressiva para o momento em que ele pegaria a mãe no colo. A dançarina entrou na brincadeira, fez várias poses e chegou a pular nos braços do marido diversas vezes.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Thaís Carla vive novas experiências após bariátrica Foto/Instagram Thais Carla mostra nova numeração de calça após eliminar 60kg com bariátrica Reprodução / @thaiscarla Thais Carla revela meta de perder 4 kg em 10 dias após bariátrica Reprodução: Instagram @thaiscarla Thais Carla revela meta de perder 4 kg em 10 dias após bariátrica Reprodução: Instagram @thaiscarla Thais Carla revela meta de perder 4 kg em 10 dias após bariátrica Reprodução: Instagram @thaiscarla Thais Carla Reprodução / Instagram Voltar

Próximo

Sob aplausos e celebração das filhas, Carla comemorou: “Mais um dia em família realizando sonhos e celebrando conquistas. Felicidade é o que nos define!!”, escreveu a influenciadora digital, que passou pelo procedimento cirúrgico para perda de peso em maio deste ano e, desde então, já emagreceu aproximadamente 70 quilos.

Defensora da luta contra a gordofobia, Thaís continua defendendo o movimento: “Mais do que nunca, entendo que ela vai além do tamanho do corpo. É sobre liberdade, respeito e o direito de existir com dignidade, seja qual for o seu peso. A minha transformação física não muda a minha causa. Pelo contrário! Fortalece. Sou a prova viva que é possível buscar saúde, sem abrir mão da autoestima”, afirmou ao GShow.