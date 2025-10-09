09/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Thaís Carla revela quantos kg perdeu cinco meses após bariátrica

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
thais-carla-revela-quantos-kg-perdeu-cinco-meses-apos-bariatrica

A influenciadora Thais Carla compartilhou nas redes sociais quantos quilos já perdeu cinco meses após a cirurgia bariátrica, e surpreendeu os seguidores com os resultados do processo de emagrecimento.

Em maio, quando ela chocou as redes sociais ao revelar que optou pelo procedimento cirúrgico, ela pesava mais de 200 kg. Hoje, no entanto, ela já perdeu mais de 70 kg.

“Perdi 70, 71 kg, por aí. Daqui a pouco, vocês vão ver só os peitinhos de ninfeta”, brincou Thais em uma live realizada na última terça-feira (7/10).

Agora com 130 kg, e cada dia mais orgulhosa dos resultados do procedimento, a influenciador diz que seu objetivo é que o número na balança seja de apenas dois dígitos. “Quero perder mais 40 kg”, afirmou

Leia também

6 imagensThais Carla.A influenciadora Thais Carla.Thais Carla posa na academia após exercícios físicosFechar modal.1 de 6

Thais Carla

Reprodução2 de 6

Thais Carla.

Reprodução/Redes sociais.3 de 6

A influenciadora Thais Carla.

Reprodução/Redes sociais.4 de 6

Instagram/Reprodução5 de 6

Instagram/Reprodução6 de 6

Thais Carla posa na academia após exercícios físicos

Instagram/Reprodução

Quando anunciou que realizaria a bariátrica, a decisão de Thais Carla gerou muita comoção, e polêmica, nas redes sociais. Segundo a própria, que por anos foi uma das maiores defensoras das pessoas gordas e plus-size, a decisão não foi uma “traição” ao movimento.

Pelo perfil nas redes, Thais conto que foi influenciada principalmente pelo crescimento das filhas a optar pelo procedimento. A escolha permitiu a ela uma melhora na própria qualidade de vida, e que pudesse começar novas atividades como o balé.

“Eu continuo acreditando nisso e vivendo dessa forma. E, se para ter mais saúde e poder acompanhar o crescimento das minhas filhas eu precisar fazer mudanças, farei sem hesitar”, afirmou Thais Carla à revista Mensch.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost