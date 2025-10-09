Thaís Carla revela quantos kg perdeu cinco meses após bariátrica

A influenciadora Thais Carla compartilhou nas redes sociais quantos quilos já perdeu cinco meses após a cirurgia bariátrica, e surpreendeu os seguidores com os resultados do processo de emagrecimento.

Em maio, quando ela chocou as redes sociais ao revelar que optou pelo procedimento cirúrgico, ela pesava mais de 200 kg. Hoje, no entanto, ela já perdeu mais de 70 kg.

“Perdi 70, 71 kg, por aí. Daqui a pouco, vocês vão ver só os peitinhos de ninfeta”, brincou Thais em uma live realizada na última terça-feira (7/10).

Agora com 130 kg, e cada dia mais orgulhosa dos resultados do procedimento, a influenciador diz que seu objetivo é que o número na balança seja de apenas dois dígitos. “Quero perder mais 40 kg”, afirmou

Quando anunciou que realizaria a bariátrica, a decisão de Thais Carla gerou muita comoção, e polêmica, nas redes sociais. Segundo a própria, que por anos foi uma das maiores defensoras das pessoas gordas e plus-size, a decisão não foi uma “traição” ao movimento.

Pelo perfil nas redes, Thais conto que foi influenciada principalmente pelo crescimento das filhas a optar pelo procedimento. A escolha permitiu a ela uma melhora na própria qualidade de vida, e que pudesse começar novas atividades como o balé.

“Eu continuo acreditando nisso e vivendo dessa forma. E, se para ter mais saúde e poder acompanhar o crescimento das minhas filhas eu precisar fazer mudanças, farei sem hesitar”, afirmou Thais Carla à revista Mensch.