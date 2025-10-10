Thais Carla revela transição de carreira e sonho de ser atriz: “Buscando oportunidade”

Thais Carla vive um período de transformações. Após realizar uma cirurgia bariátrica e perder 70 kg, a influenciadora planeja uma mudança em sua carreira. Em entrevista à Marie Claire, ela abriu o desejo de ser atriz e contou que se matriculou na Escola de Atores Wolf Maya, em São Paulo, onde optou por uma formação completa.

“Fiquei muito surpresa com a minha desenvoltura. Tenho recebido muito apoio, muitos elogios. Agora, estou buscando uma oportunidade. Quero me ampliar como artista”, declarou Thais, que já estudou musical e teve aulas de teatro.

Thaís Carla celebra transformação após bariátrica e revela novos planos de carreira

Thais Carla mostra nova numeração de calça após eliminar 60kg com bariátrica

A influenciadora contou que viu sua vida mudar após perder 70 kg. “No primeiro mês foi muito assustador pra mim, não vou mentir. Porque você fica naquela incerteza. Quem é você? Será que eu estou perdendo a minha essência? Mas não, realmente descobri que tenho ainda mais para dar para as pessoas”, contou.

Segundo ela, a transformação deu incentivo para buscar novos sonhos e foi assim que decidiu estudar para ser atriz. “Esse brilho estava aqui dentro e eu precisava expandir. Estou vivendo uma fase que me surpreende todo dia”, pontuou.

“Entendi que nós somos seres em mutação na vida inteira. A gente contou uma história linda daquela Thais e, agora, chegou a hora de mostrar o outro lado da Thais Carla”, acrescentou.