Thales Lessa surpreende público e cria música inédita em nove minutos durante show

O compositor Thales Lessa, um dos nomes mais gravados da história da música sertaneja, acaba de protagonizar um feito inédito na história da música mundial. Durante a gravação do seu mais recente DVD, “O Livro”, o artista fez algo que jamais havia sido registrado: compôs uma música ao vivo, do zero, em apenas nove minutos.

A ideia surgiu no meio do show. Thales escolheu uma pessoa da plateia, criou a letra e a melodia ali mesmo, ensaiou com a banda e apresentou a música completa na sequência, tudo em tempo real, diante do público.

O momento foi captado pelas câmeras do DVD e emocionou quem estava presente — um verdadeiro espetáculo de inspiração e espontaneidade artística.

Conhecido por assinar sucessos eternizados por nomes como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano e Maiara & Maraisa, Thales reforça com esse feito o porquê de ser considerado um dos maiores compositores da atualidade.

Mais do que um gesto criativo, o episódio mostra a força da intuição e da conexão entre artista e público — uma celebração da arte em seu estado mais puro e vivo.