10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Thales Lessa surpreende público e cria música inédita em nove minutos durante show

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O compositor Thales Lessa, um dos nomes mais gravados da história da música sertaneja, acaba de protagonizar um feito inédito na história da música mundial. Durante a gravação do seu mais recente DVD, “O Livro”, o artista fez algo que jamais havia sido registrado: compôs uma música ao vivo, do zero, em apenas nove minutos.

A ideia surgiu no meio do show. Thales escolheu uma pessoa da plateia, criou a letra e a melodia ali mesmo, ensaiou com a banda e apresentou a música completa na sequência, tudo em tempo real, diante do público.

Veja as fotos

Foto/Divulgação
Thales Lessa compõe música do zero ao vivoFoto/Divulgação
Foto/Divulgação
Thales Lessa compõe música do zero ao vivoFoto/Divulgação
Fotos por Jhonnathas Franco
Thales Lessa grava novo projeto em Goiânia com participações de nomes de pesoFotos por Jhonnathas Franco
Fotos por Jhonnathas Franco
Thales Lessa grava novo projeto em Goiânia com participações de nomes de pesoFotos por Jhonnathas Franco
Fotos por Jhonnathas Franco
Thales Lessa grava novo projeto em Goiânia com participações de nomes de pesoFotos por Jhonnathas Franco
Fotos por Jhonnathas Franco
Thales Lessa grava novo projeto em Goiânia com participações de nomes de pesoFotos por Jhonnathas Franco

Leia Também

O momento foi captado pelas câmeras do DVD e emocionou quem estava presente — um verdadeiro espetáculo de inspiração e espontaneidade artística.

Conhecido por assinar sucessos eternizados por nomes como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano e Maiara & Maraisa, Thales reforça com esse feito o porquê de ser considerado um dos maiores compositores da atualidade.

Mais do que um gesto criativo, o episódio mostra a força da intuição e da conexão entre artista e público — uma celebração da arte em seu estado mais puro e vivo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost