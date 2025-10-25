25/10/2025
Thammy Miranda e Andressa Ferreira celebram chá revelação do segundo filho no interior de SP

Hoje é dia de festa na família de Thammy Miranda e Andressa Ferreira! Neste sábado (25/10), o casal organiza um chá revelação para descobrir o sexo do segundo filho em Itu, interior de São Paulo. Pais de um menino chamado Bento, eles já compartilharam alguns spoilers do evento e mostraram toda a expectativa pela grande surpresa.

Nos Stories do Instagram, Andressa mostrou que ela e Thammy chegaram juntos ao chá revelação, vestindo roupas brancas e combinando com os demais convidados, que também seguiram o mesmo dress code. Logo na chegada, todos colaram adesivos com seus palpites sobre o sexo do segundo filho, divididos nas cores rosa e azul.

Veja as fotos

Foto/Instagram
Thammy Miranda e Andressa Ferreira celebram chá revelaçãoFoto/Instagram
Foto/Instagram
Thammy Miranda e Andressa Ferreira celebram chá revelaçãoFoto/Instagram
Foto/Instagram
Thammy Miranda e Andressa Ferreira celebram chá revelaçãoFoto/Instagram
Reprodução: Instagram
Thammy Miranda, Andressa e filho, BentoReprodução: Instagram
Foto: Divulgação
Thammy Miranda e Andressa FerreiraFoto: Divulgação
Foto: Divulgação
Thammy Miranda e Andressa FerreiraFoto: Divulgação

Enquanto Andressa apostou em menina, Thammy optou por adesivos de duas cores, deixando a dúvida no ar. Bento, primogênito do casal, manteve o mistério e não revelou seu palpite, aumentando a expectativa. No entanto, a influenciadora comentou que a maioria dos convidados estava inclinada a acreditar que se trata de uma menina.

Andressa também mostrou que pensou em todos os detalhes do evento: a decoração, toda em tons neutros, harmoniza com as lembrancinhas cuidadosamente preparadas para os convidados. Enquanto isso, um buffet de churrasco garante que todos estejam bem alimentados e mantém o clima de suspense até o grande momento da revelação.

