“The Chosen”: Jonathan Roumie seca até 11kg para viver Jesus na crucificação

O ator Jonathan Roumie, famoso por dar vida a Jesus Cristo na série “The Chosen”, intensificou os treinos para garantir o físico ideal para as cenas da crucificação na sexta temporada. Em entrevista à revista Men’s Health, o ator detalhou a preparação desafiadora de um ano para o papel, que incluiu mudanças na dieta, perda de peso e uma rotina de exercícios sem academia.

Treinando bastante e de maneira intensa, o artista confessou a mudança que resultou na perda de 9 a 11 quilos. A ideia principal não era a musculação pesada, mas sim garantir que o ator caminhasse pelo menos dez mil passos por dia. A rotina dispensou aparelhos de academia e acabou tomando outros rumos.

Jonathan Roumie, protagonista da série "The Chosen"

O ator explicou a visão por trás da sua transformação física: “Todas as imagens que vi ao longo da história e da arte apontam para um cara magro, com abdômen definido e que andava o tempo todo”. A lista de exercícios de Roumie incluía apenas movimentos básicos, como barras fixas e flexões.

“Seu corpo é seu templo. Foi isso que aprendi ao longo do último ano da minha vida ao me comprometer com o treinamento necessário para entrar na forma necessária para interpretar Jesus”, declarou o ator.