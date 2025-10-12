The Voice Brasil abre segunda semana no SBT

Já se sabia que o “The Voice Brasil”, em sua estreia no SBT, teria um páreo duríssimo pela frente.
Afinal, todos os olhares estavam voltados para a morte da Odete em “Vale Tudo” e o encerramento da segunda temporada do “Estrela da Casa”.
Mas, a partir de agora, acredita-se que o reality comandado por Tiago Leifert e Boninho vai deslanchar.
Qualidade para isso não lhe falta.
No entanto, para chegar aos resultados desejados, o trabalho de promoção não pode parar nunca.
E isso, dentro e fora do SBT.