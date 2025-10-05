the-voice-estreia-no-sbt-com-enorme-responsabilidade-nas-costas

A esperada estreia do “The Voice Brasil”, finalmente, acontecerá nesta segunda-feira e de saída, já encarando a pedreira de ter pela frente o capítulo de “Vale Tudo”, dando importante encaminhamento para o “Quem matou Odete Roitman?”, e a final do “Estrela da Casa” na sequência.
De um lado, entendemos que o SBT tinha meios de até fugir dessa situação mais embaraçosa, mas, de outro, também percebe-se que foi uma “coincidência” proposital da Globo. Ou o meio que a sua programação encontrou para enfrentar um produto forte da concorrente, com poderes e alcance conhecidos.
De quem, por “n” razões, se espera surpresas muito boas, como a volta do Tiago Leifert à apresentação de um programa que ele conhece muito bem. E, também, um novo júri formado por Mumuzinho, Duda Beat, Péricles e a dupla Matheus e Kauã.
Promessa de coisa boa e isto sem considerarmos a responsabilidade de botar no ar algo, no mínimo, com a mesma qualidade daquele que já existiu. A comparação, claro, será inevitável.
Para a velha e boa televisão aberta, melhor que isso, só dois disso.
Convém destacar
Ainda em se tratando do novo “The Voice”, deve-se louvar o empenho das partes envolvidas e por aí se entenda SBT-Disney-Formata.
Desde o início da produção até agora, o momento de botar o programa no ar, sempre houve o empenho e a dedicação de todos.
Sim ou não?
Expectativa, também, para saber se a Globo vai anunciar, hoje, a terceira edição do “Estrela da Casa”.
Já disse e repito: toda e qualquer decisão deve passar longe da apresentadora Ana Clara. Que é excelente.
Faixa especial
A TMC, nova identidade da rádio Transamérica, fará um investimento pesado na faixa da manhã e é por ali que estarão as principais contratações.
Apresentação de Joana Treptow e Rodrigo Alvarez, ex-Band, na função de “comentarista analítico”.
Também por aí
Os planos da nova TMC, que além de rádio, incluem TV, também preveem investimentos bem importantes no esporte.
A equipe do Eder Luiz, em se tratando de rede, será ainda mais valorizada e ampliada.
Elenco
Se nada mudar, Caroline Dallarosa fará a vilã de “Vidas Paralelas”, trabalho da Cristianne Fridman para o novo projeto de microdramas da Globo.
Giulia Buscaccio e André Luiz Frambach também estarão em outros papéis importantes.
Data de estreia
Chris Flores encara nesta semana provas de figurino na Band. A sua estreia no “Melhor da Tarde” está marcada para o próximo dia 13, segunda que vem.
Toque de qualidade, por se tratar de uma jornalista das mais preparadas.
Primeiro dia
José Emílio Ambrósio inicia, nesta segunda-feira, seu trabalho à frente do jornalismo e esportes da TV Gazeta.
Vai com a ideia de manter o que está funcionando e intervir naquilo que é necessário. Como deve ser.
Mercado
Denise Santana, que em outros tempos foi diretora de Recursos Artísticos, está de volta à Band para reforçar a área de entretenimento.
Por enquanto, só ela, a Denise.
Mas é aquilo
Aos poucos, a partir de agora e como aqui se anunciou, a direção da Band deve agregar outros nomes para compor a sua nova equipe de trabalho.
Tudo isso, informa-se, com vistas a 2026.
Guarda baixa
A Copa no SBT fez o esporte da Record sentir o golpe. No entanto, a direção da casa informa que “continua focada nos eventos ao vivo, sobretudo no futebol, Paulistão e Brasileirão, que apresentam resultados excelentes”.
Outras propriedades, completa, “serão avaliadas dentro da estratégia de programação e potencial de faturamento”.
Filme da Marília
Nos bastidores seguem os trabalhos para levar a vida da cantora Marília Mendonça ao cinema. Há quem veja em Leandra Leal um bom nome para a segunda fase do projeto.
Já, para a primeira, um nome ainda desconhecido: Júlia Coelho. O anúncio oficial da protagonista deve sair em novembro.
Como segurar?
O grande desafio na Globo, para esses próximos dias, envolve certamente a novela “Vale Tudo”.
Em tempo de vazamentos e internet, como evitar a divulgação antecipada do “Quem Matou Odete Roitman?”. Se é que a vilã morre mesmo!
Bate – Rebate
- Téo José estreia nesta segunda, às 19h, o “Rock Bola” na Rádio Rock em Goiânia, apostando em música e esporte…
- … Também na equipe, o ex-zagueiro Fabão, ex-São Paulo e Goiás, e hoje faixa preta de jiu-jitsu.
- Entre o pessoal do meio circula a informação de que o SBT vai remontar a dramaturgia com uma equipe totalmente diferente…
- … Fala-se, ainda, no desejo de contar com a experiente Anna Maria Dias nesse processo de reconstrução do setor.
- No “Brasil do Povo”, da Rede TV!, além da cobertura de sempre, Datena tem entrevistado, semanalmente, importantes vozes da política nacional…
- … Entre os nomes recentes, estão Fernando Haddad, Michel Temer, Geraldo Alckmin e Aloizio Mercadante.
- Aliás, Datena será uma peça importante da Rede TV! nas eleições do ano que vem. A sua contratação, aliás, se deu muito por isso.
- Falei no “The Voice”, mas não disse: as gravações, nesta semana, serão de segunda a quinta.
- Rodrigo Candelot, Charles Paraventi, Xanda Dias e Dani Costa abriram a temporada da comédia “Enrolados” no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo…
- … Candelot que também estará na quarta temporada de “Arcanjo Renegado” no Globoplay.
- Gustavo Reiz divide com Thalita Rebouças o roteiro do espetáculo “Fala sério, Mãe – Elas só mudam de endereço”…
- … Ensaios em novembro e dezembro no Rio de Janeiro e a temporada no Roxy, de janeiro a março.
- O “Jornal do Rio”, na Band, a partir de hoje, passa a contar com os comentários de Carlos Andreazza na coluna ‘É Disso Que Se Trata’…
- … Exibição de segunda a sábado, às 18h40, pela Band Rio e no YouTube.