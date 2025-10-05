the-voice-estreia-no-sbt-com-enorme-responsabilidade-nas-costas

A esperada estreia do “The Voice Brasil”, finalmente, acontecerá nesta segunda-feira e de saída, já encarando a pedreira de ter pela frente o capítulo de “Vale Tudo”, dando importante encaminhamento para o “Quem matou Odete Roitman?”, e a final do “Estrela da Casa” na sequência.

De um lado, entendemos que o SBT tinha meios de até fugir dessa situação mais embaraçosa, mas, de outro, também percebe-se que foi uma “coincidência” proposital da Globo. Ou o meio que a sua programação encontrou para enfrentar um produto forte da concorrente, com poderes e alcance conhecidos.

De quem, por “n” razões, se espera surpresas muito boas, como a volta do Tiago Leifert à apresentação de um programa que ele conhece muito bem. E, também, um novo júri formado por Mumuzinho, Duda Beat, Péricles e a dupla Matheus e Kauã.

Promessa de coisa boa e isto sem considerarmos a responsabilidade de botar no ar algo, no mínimo, com a mesma qualidade daquele que já existiu. A comparação, claro, será inevitável.

Para a velha e boa televisão aberta, melhor que isso, só dois disso.

Convém destacar

Ainda em se tratando do novo “The Voice”, deve-se louvar o empenho das partes envolvidas e por aí se entenda SBT-Disney-Formata.

Desde o início da produção até agora, o momento de botar o programa no ar, sempre houve o empenho e a dedicação de todos.

Sim ou não?

Expectativa, também, para saber se a Globo vai anunciar, hoje, a terceira edição do “Estrela da Casa”.

Já disse e repito: toda e qualquer decisão deve passar longe da apresentadora Ana Clara. Que é excelente.

Faixa especial

A TMC, nova identidade da rádio Transamérica, fará um investimento pesado na faixa da manhã e é por ali que estarão as principais contratações.

Apresentação de Joana Treptow e Rodrigo Alvarez, ex-Band, na função de “comentarista analítico”.

Também por aí

Os planos da nova TMC, que além de rádio, incluem TV, também preveem investimentos bem importantes no esporte.

A equipe do Eder Luiz, em se tratando de rede, será ainda mais valorizada e ampliada.

Elenco

Se nada mudar, Caroline Dallarosa fará a vilã de “Vidas Paralelas”, trabalho da Cristianne Fridman para o novo projeto de microdramas da Globo.

Giulia Buscaccio e André Luiz Frambach também estarão em outros papéis importantes.

Data de estreia

Chris Flores encara nesta semana provas de figurino na Band. A sua estreia no “Melhor da Tarde” está marcada para o próximo dia 13, segunda que vem.

Toque de qualidade, por se tratar de uma jornalista das mais preparadas.

Primeiro dia

José Emílio Ambrósio inicia, nesta segunda-feira, seu trabalho à frente do jornalismo e esportes da TV Gazeta.

Vai com a ideia de manter o que está funcionando e intervir naquilo que é necessário. Como deve ser.

Mercado

Denise Santana, que em outros tempos foi diretora de Recursos Artísticos, está de volta à Band para reforçar a área de entretenimento.

Por enquanto, só ela, a Denise.

Mas é aquilo

Aos poucos, a partir de agora e como aqui se anunciou, a direção da Band deve agregar outros nomes para compor a sua nova equipe de trabalho.

Tudo isso, informa-se, com vistas a 2026.

Guarda baixa

A Copa no SBT fez o esporte da Record sentir o golpe. No entanto, a direção da casa informa que “continua focada nos eventos ao vivo, sobretudo no futebol, Paulistão e Brasileirão, que apresentam resultados excelentes”.

Outras propriedades, completa, “serão avaliadas dentro da estratégia de programação e potencial de faturamento”.

Filme da Marília

Nos bastidores seguem os trabalhos para levar a vida da cantora Marília Mendonça ao cinema. Há quem veja em Leandra Leal um bom nome para a segunda fase do projeto.

Já, para a primeira, um nome ainda desconhecido: Júlia Coelho. O anúncio oficial da protagonista deve sair em novembro.

Como segurar?

O grande desafio na Globo, para esses próximos dias, envolve certamente a novela “Vale Tudo”.

Em tempo de vazamentos e internet, como evitar a divulgação antecipada do “Quem Matou Odete Roitman?”. Se é que a vilã morre mesmo!

Bate – Rebate