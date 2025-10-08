Thiago Nigro é internado durante renovação de votos com Maíra e fala sobre acidente

Maíra Cardi e Thiago Nigro estão em uma semana dedicada à renovação dos votos de casamento. Na última terça-feira (7/10), enquanto se preparavam para celebrar mais um dia de festividades com uma festa temática viking — parte da programação escolhida pelo casal —, o empresário sofreu um acidente e precisou ser levado ao hospital, onde acabou internado. E por coincidência, o Primo Rico também estava comemorando seu aniversário de 35 anos.
Para começar, Nigro publicou uma foto no hospital, com uma das pernas suspensa sobre a maca, e lamentou o ocorrido nos stories: “Que dia legal para vir parar aqui”, escreveu ele.
Mais tarde, já de volta ao hotel de luxo onde aconteciam as comemorações, Thiago apareceu em vídeo vestido com a fantasia viking, conforme o dress code da festa, e comentou brevemente sobre seu estado de saúde.
“Estou indo para uma festa de viking, além disso torci o meu joelho, estava no hospital agora, não vou mais poder jogar tênis e nem futebol, é uma loucura…”, disse, ressaltando que falaria mais sobre o assunto depois, antes de retomar os temas de finanças que costuma abordar nas redes sociais.
Maíra também atualizou os seguidores, revelando que o marido precisará passar por uma cirurgia e, por enquanto, seguirá com o joelho enfaixado. “Laudo do noivo: tá todo enfaixado e terá que operar! Mas em nome de Jesus eu creio em um Deus de milagres e vamos mudar esse quadro.”
A amiga do casal, Izis Dorileo, compartilhou fotos e vídeos da festa, confirmando que Thiago conseguiu participar do evento mesmo machucado. Nas imagens, ele aparece andando com o auxílio de muletas. “Nem após a séria lesão no joelho ocasionada por uma partida de beach tennis, que o levou ao hospital horas antes da festa, conseguiu apagar o brilho da grande satisfação em celebrar entre familiares e amigos! Parabéns Tiago pelo aniversário e pela determinação! Parabéns Maíra por ser essa mulher forte, guerreira e companheira.”