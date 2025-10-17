17/10/2025
Thiago Silva marca gol heroico no fim e Fluminense vence Juventude

Na noite desta quinta-feira (16/10), o Fluminense recebeu o Juventude no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto pegar fogo na parte final, Thiago Silva marcou um golaço de voleio e deu a vitória ao Tricolor por 1 x 0.

Com o resultado, o Fluminense segue na 7ª colocação, agora com 41 pontos. A equipe está a dois do Bahia, primeiro time do G6. Já o Juventude continua na penúltima posição da competição, com 23.

O jogo

O confronto no Maracanã começou bem movimentado, e com os dois times tentando se jogar ao ataque. Porém, com o passar do tempo, a partida ficou morna e as chances da rede balançar eram escassas. A melhor oportunidade de gol foi aos 31 minutos, após finalização de Mandaca defendida por Fábio.

A segunda etapa também começou corrida. A primeira chance foi do Fluminense, mas Thiago Silva cabeceou por cima do gol. O Juventude respondeu logo em seguida, porém, Taliari não alcançou a bola após cruzamento na área. Novamente com o decorrer do relógio, o confronto voltou a ficar engessado.

O Juventude teve uma grande chance no segundo tempo. Giovanny recebeu na entrada da área e chutou forte para o gol. A bola explodiu na trave esquerda de Fábio, assustando a torcida do Fluminense.

No último minuto, o Fluminense marcou. Após cruzamento de dentro da área, a bola desviou no meio do caminho e Thiago Silva, de voleio, mandou no cantinho direito de Jandrei, que nada pôde fazer.

Próximos jogos

O Fluminense terá o clássico diante do Vasco na segunda-feira (20/10), às 20h30, no Maracanã. Já o Juventude recebe o Red Bull Bragantino no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 19h. As partidas são válidas pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

