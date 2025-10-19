Thiaguinho e Carol Peixinho celebram o primeiro mês do filho Bento com homenagem: “Amor puro”

O cantor Thiaguinho e a ex-BBB Carol Peixinho celebraram, neste domingo (19/10), o primeiro mês de vida de seu filho, Bento. Os papais de primeira viagem compartilharam no Instagram uma sequência de fotos acompanhada de uma declaração especial para o pequeno.

“Esperamos tanto por você, filho. E, por mais que muita gente tentasse explicar o que é sentir amor por um filho, nada chega perto do que sentimos por você. Foi o mês mais intenso e do amor mais puro que já vivemos. Obrigado, Bento, por transformar nossa casa, nossos dias e nossos corações”, escreveram.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução (Instagram) Reprodução (Instagram) Reprodução (Instagram) Voltar

Próximo

Nos registros, Peixinho, Thiaguinho e Bento apareceram com roupas brancas combinando, transmitindo um clima acolhedor em família.

O casal anunciou o nascimento do bebê em 19 de setembro com uma mensagem divertida, escrita como se fosse do próprio Bento. Os papais de primeira viagem compartilharam: “Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade!”.