19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Thiaguinho e Carol Peixinho celebram o primeiro mês do filho Bento com homenagem: “Amor puro”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
thiaguinho-e-carol-peixinho-celebram-o-primeiro-mes-do-filho-bento-com-homenagem:-“amor-puro”

O cantor Thiaguinho e a ex-BBB Carol Peixinho celebraram, neste domingo (19/10), o primeiro mês de vida de seu filho, Bento. Os papais de primeira viagem compartilharam no Instagram uma sequência de fotos acompanhada de uma declaração especial para o pequeno.

“Esperamos tanto por você, filho. E, por mais que muita gente tentasse explicar o que é sentir amor por um filho, nada chega perto do que sentimos por você. Foi o mês mais intenso e do amor mais puro que já vivemos. Obrigado, Bento, por transformar nossa casa, nossos dias e nossos corações”, escreveram.

Veja as fotos

Reprodução (Instagram)
Reprodução (Instagram)
Reprodução (Instagram)
Reprodução (Instagram)
Reprodução (Instagram)
Reprodução (Instagram)

Leia Também

Nos registros, Peixinho, Thiaguinho e Bento apareceram com roupas brancas combinando, transmitindo um clima acolhedor em família.

O casal anunciou o nascimento do bebê em 19 de setembro com uma mensagem divertida, escrita como se fosse do próprio Bento. Os papais de primeira viagem compartilharam: “Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade!”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost