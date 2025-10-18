18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

Thiaguinho muda o visual e Carol Peixinho se derrete: “Amei muito”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
thiaguinho-muda-o-visual-e-carol-peixinho-se-derrete:-“amei-muito”

O cantor Thiaguinho está de visual novo! O artista aderiu às tranças nagô e mostrou a transformação em seu Instagram, ganhando elogios de Carol Peixinho, sua namorada e mãe de seu filho, Bento.

“Não é só trança. É símbolo. De força, de fé e de uma nova fase que tá só começando. Vem aí… Algo diferente… Mas com a mesma ALMA!”, prometeu o cantor na publicação.

Leia também

Carol Peixinho se derreteu pelo amado: “Tá gato pra caralhowwww!! Amei muito!!”.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thiaguinho)

Nascimento de Bento

Carol Peixinho deu à luz ao primeiro filho, Bento, fruto do relacionamento com Thiaguinho, no último dia 19. A influenciadora e o cantor estão juntos há três anos e publicaram uma foto nas redes sociais para anunciar a chegada do bebê.

“Oi, gente! Cheguei! Sou eu, Bento! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar!”, escreveram.

“Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim! Obrigadinho a todos pelo carinho, pelas orações e pelo amor que já sinto no coração! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Me desejem energias positivas! Com muito amor, Bento e Família”, completaram no texto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost