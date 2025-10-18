thiaguinho-muda-o-visual-e-carol-peixinho-se-derrete:-“amei-muito”

O cantor Thiaguinho está de visual novo! O artista aderiu às tranças nagô e mostrou a transformação em seu Instagram, ganhando elogios de Carol Peixinho, sua namorada e mãe de seu filho, Bento.

“Não é só trança. É símbolo. De força, de fé e de uma nova fase que tá só começando. Vem aí… Algo diferente… Mas com a mesma ALMA!”, prometeu o cantor na publicação.

Leia também

Carol Peixinho se derreteu pelo amado: “Tá gato pra caralhowwww!! Amei muito!!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thiaguinho)

Nascimento de Bento

Carol Peixinho deu à luz ao primeiro filho, Bento, fruto do relacionamento com Thiaguinho, no último dia 19. A influenciadora e o cantor estão juntos há três anos e publicaram uma foto nas redes sociais para anunciar a chegada do bebê.

“Oi, gente! Cheguei! Sou eu, Bento! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar!”, escreveram.

“Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim! Obrigadinho a todos pelo carinho, pelas orações e pelo amor que já sinto no coração! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Me desejem energias positivas! Com muito amor, Bento e Família”, completaram no texto.