Tiago Abravanel analisa mapa astral e destaca essência libriana no “Entre Astros”

Tiago Abravanel foi o convidado de Thiago Cordeiro no podcast “Entre Astros”, da LeoDiasTV. O artista se submeteu a uma análise aprofundada e contou que, sendo libriano, seu maior trunfo está nas conexões. Nosso astrólogo avaliou o mapa astral e explicou com detalhes o motivo pelo qual a sociabilidade e o talento para criar vínculos se destacam.

O ator, que recentemente assumiu o papel do Mágico de Oz em uma temporada especial do musical “Wicked”, é tão sociável e carismático quanto seu personagem. Tiago afirmou que nada lhe dá mais prazer do que compartilhar experiências e ideias: “Não tem nada que me dê mais combustível de vida do que trocar com outras vidas”, contou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Tiago Abravanel no “Entre Astros” Foto/LeoDiasTV Tiago Abravanel no “Entre Astros” Foto/LeoDiasTV Tiago Abravanel no “Entre Astros” Foto/LeoDiasTV Tiago Abravanel como Mágico de Oz em Wicked Reprodução / Divulgação Tiago Abravanel como Mágico de Oz em Wicked Reprodução / Divulgação Tiago Abravanel / Crédito: Lucas Gossani Voltar

Próximo

E não é por acaso. O especialista explicou que Libra é um signo de ar, naturalmente voltado para os relacionamentos e para o equilíbrio nas interações. Para alguém com essa energia, conectar-se com os outros não é apenas uma preferência, é quase uma necessidade: quando não está estabelecendo vínculos, o ator se sente fora de sintonia.

O neto de Silvio Santos contou, ainda, que é extremamente observador. Durante a conversa, o ator explicou que presta atenção não apenas ao que as pessoas dizem, mas também à forma como se expressam, ao comportamento, às reações e aos detalhes sutis de quem está à sua volta em uma conversa. Apesar de ser libriano, Tiago também possui uma forte presença de Escorpião em seu mapa astral.

Segundo nosso astrólogo, essa influência adiciona intensidade, intuição e sensibilidade emocional à sua personalidade. Enquanto Libra traz leveza, diplomacia e sociabilidade, Escorpião contribui com profundidade, percepção aguçada e uma compreensão das pessoas. Essas características fazem parte da essências de seu mapa astral.