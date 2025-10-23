23/10/2025
Universo POP
Tiago Abravanel comemora reconhecimento no teatro com prêmio Bibi Ferreira: “Tô bem, né?”

Escrito por Portal Leo Dias
tiago-abravanel-comemora-reconhecimento-no-teatro-com-premio-bibi-ferreira:-“to-bem,-ne?”

Enquanto dividia sua rotina intensa entre a televisão e os palcos com o musical “Wicked”, Tiago Abravanel celebrou uma grande conquista no teatro nacional. Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, o artista comentou sobre o recente reconhecimento do espetáculo “Hairspray” no prestigiado Prêmio Bibi Ferreira.

A montagem brasileira da superprodução, que o artista protagonizou e produziu, foi a grande vencedora da categoria de Melhor Musical Estrangeiro no Brasil, na mais importante premiação do teatro nacional.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@shrekomusicalbrasil
O ator e cantor Tiago Abravanel vai interpretar Shrek no espetáculoReprodução/Instagram/@shrekomusicalbrasil
Reprodução Instagram Tiago Abravanel
Tiago Abravanel no espetáculo “Wicked”Reprodução Instagram Tiago Abravanel
Foto: Claudio Augusto/Brazilnews
Tiago AbravanelFoto: Claudio Augusto/Brazilnews
Reprodução: Redes Sociais
Tiago AbravanelReprodução: Redes Sociais
Reprodução Instagram Tiago Abravanel
Tiago Abravanel no espetáculo “Wicked”Reprodução Instagram Tiago Abravanel
Crédito: Reprodução Instagram @tiagoabravanel
Tiago Abravanel emagreceu 23 quilos em seis mesesCrédito: Reprodução Instagram @tiagoabravanel

O ator e produtor descreveu o prêmio como o fechamento de um ciclo especial. “Foi muito, muito especial poder ter vivido todo o projeto Hairspray”, disse Tiago. Ele relembrou a longa jornada da produção, que levou quatro anos para ser montada e ficou seis meses em cartaz, com temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O espetáculo recebeu 13 indicações e levou para casa quatro troféus, incluindo o de Melhor Musical. Abravanel destacou o valor da vitória não apenas para a equipe, mas para o mercado teatral, ressaltando o foco da produção em dar oportunidades.

“A maneira como a gente conseguiu montar essa equipe, dando oportunidade para pessoas que nunca tinham estado naqueles postos”, afirmou. Ele citou o exemplo de Thiago Dias, que venceu como Melhor Coreógrafo em seu primeiro grande musical, e de Bruno Oliveira, premiado pelo Melhor Figurino em sua estreia em uma produção dessa magnitude.

O artista expressou sua gratidão por celebrar o reconhecimento de “Hairspray” no Prêmio Bibi Ferreira, honrando o legado da “artista maravilhosa” que inspira o teatro musical brasileiro. Ao refletir sobre a intensa sequência de eventos recentes em sua carreira, o encerramento do espetáculo “Drácula”, a vitória no Prêmio Bibi Ferreira e a participação no sucesso “Wicked”, o ator concluiu, bem-humorado: “Eu acho que eu tô bem, né?”.

logo-contil-1.png

