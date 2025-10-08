Tiago Abravanel destaca musical de Tim Maia como divisor de águas em sua vida

Um dos momentos mais marcantes da carreira de Tiago Abravanel foi sua participação na peça sobre Tim Maia. Durante o “Entre Astros”, apresentado por Thiago Cordeiro na LeoDiasTV, o ator revelou que a energia do espetáculo foi única. O público, impressionado com sua performance, chegava a confundi-lo com o próprio astro, além dessa experiência ter sido um verdadeiro divisor de águas em sua vida.

Em 2011, Abravanel protagonizou a peça “Tim Maia – Vale Tudo: O Musical”, que contava a história do cantor. Apesar de ser neto de Silvio Santos, foi por seu talento nos palcos que o ator explodiu para todo o Brasil: “Não dá nem para explicar. Era uma expansão física, tinha essa sensação física e o que isso reverberava através das pessoas”, avaliou.

Tiago confessou que ficou impressionado com a repercussão: “Nunca vou esquecer da estreia do Tim Maia, quando acabou, demos a última nota e entramos para o agradecimento, a plateia foi para beira do palco, para pegar na minha mão como se eu fosse o Tim Maia. Eu olhei aquilo e falei ‘galera, vocês estão viajando, eu não sou o Tim Maia não’”, brincou.

O ator ainda lembrou que poucos artistas alcançaram notoriedade através do teatro. Inclusive, “Tim Maia” foi seu oitavo musical, e, embora já tivesse feito uma novela no SBT, foi a partir dos palcos que viveu uma verdadeira transformação em sua vida. Para Abravanel, isso está diretamente ligado à energia que colocou no projeto e o astrólogo confirmou.

“Mas foi tão maluco ver aquela cena, que eu falei ‘acho que estamos fazendo algo especial e foi realmente.’” A partir dali, o libriano percebeu que aquele projeto ia muito além de um simples musical. A entrega do elenco, a resposta do público e a força da história criaram uma conexão entre o palco e a plateia que Tiago nunca vai esquecer.