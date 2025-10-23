23/10/2025
Universo POP
Tiago Abravanel explica novo programa e pondera ida para o SBT: “Quem sabe”

Escrito por Portal Leo Dias
tiago-abravanel-explica-novo-programa-e-pondera-ida-para-o-sbt:-“quem-sabe”

Tiago Abravanel, que recentemente brilhou nos palcos com sua participação especial como o Mágico, no musical “Wicked”, confirmou seu retorno à televisão. Em entrevista exclusiva à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, o artista revelou que vive um ritmo de trabalho intenso e tem novos projetos engatilhados, um deles na TV por assinatura.

Ao ser questionado sobre a saudade da televisão e a vontade de voltar a atuar em novelas ou apresentar programas, Tiago deu a notícia que os fãs esperavam: “Já estou preparando um projeto novo que, em breve, vocês vão saber.”

Veja as fotos

Reprodução Instagram Tiago Abravanel
Tiago Abravanel no espetáculo “Wicked”Reprodução Instagram Tiago Abravanel
Reprodução portal LeoDias e Instagram Tiago Abravanel/ montagem
Tiago Abravanel no espetáculo “Wicked”Reprodução portal LeoDias e Instagram Tiago Abravanel/ montagem
Reprodução Instagram Tiago Abravanel
Tiago Abravanel no espetáculo “Wicked”Reprodução Instagram Tiago Abravanel
Crédito: Reprodução Instagram @tiagoabravanel
Tiago Abravanel emagreceu 23 quilos em seis mesesCrédito: Reprodução Instagram @tiagoabravanel
Reprodução/Instagram/@shrekomusicalbrasil
O ator e cantor Tiago Abravanel vai interpretar Shrek no espetáculoReprodução/Instagram/@shrekomusicalbrasil
Crédito: Reprodução Instagram @tiagoabravanel
Tiago Abravanel emagreceu 23 quilos em seis mesesCrédito: Reprodução Instagram @tiagoabravanel

Ao ser questionado sobre dar um spoiler, ele acabou revelando alguns detalhes do programa “Entre Fãs”, na HBO. “É um projeto muito especial que eu já estou gravando nessa loucura toda de Drácula e Wicked”, contou. O ritmo de trabalho é tão intenso que ele brincou sobre o sono: “Se eu conseguir dormir três horas, tá no lucro”. As gravações do programa devem seguir até dezembro.

Um olhar sobre a cultura de fãs

Tiago Abravanel descreve a atração como uma “revista documental” que mergulha na cabeça dos participantes. “A gente fala sobre a intimidade dos fãs de coisas. Então, tem fãs de futebol, fãs de ‘Harry Potter’, por exemplo”, explicou.

O projeto é antigo, um desejo do próprio artista, que se identifica profundamente com o tema. Colecionador assumido, ele revela ter mais de mil bonecos, contando pelúcias e outros itens. Essa paixão serviu de inspiração para o programa. “Eu coleciono bonecos, tenho um monte de coisa na minha casa, e isso movimenta a minha vida de uma maneira muito especial”, afirmou.

O objetivo do apresentador é mostrar a importância e o impacto desse movimento: “Não existe ídolo sem alguém que admire esse ídolo. Não existe sucesso de alguma coisa sem que alguém se apaixone por aquilo. […] Eu quis falar sobre essas pessoas assim e me identifico muito, porque muitas vezes a gente é julgado.”

Embora o foco inicial seja a HBO Max, o artista não descarta a possibilidade de o programa migrar para a TV aberta no futuro. “Não sei. De repente, é um programa que caberia, sim, dentro da parceria, né? Quem sabe…”, ponderou, deixando uma porta aberta para o SBT ao ser questionado pela repórter.

