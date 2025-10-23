Tiago Abravanel recorda desistência do BBB22 e avalia: “Estava perdido lá dentro”

23/10/2025
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Tiago Abravanel encarou o desafio de participar da 22ª edição do Big Brother Brasil e ficou confinado por 41 dias na casa mais vigiada do país. O ator, porém, não aguentou a pressão do jogo e apertou o botão de desistência para abandonar o programa. Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, representado pela repórter Mônica Apor, o artista comentou a experiência e revelou se existe arrependimento ao ter passado pela aventura.

“Eu acho que o errado ou a verdade depende de quem diz e de quem escuta. Depende de como [a pessoa] recebe isso e como as pessoas veem isso”, iniciou Tiago.

Abravanel afirmou que não se arrepende de ter entrado no programa da Globo. “O BBB foi algo que eu queria, que eu corri atrás para fazer e foi uma experiência surreal na minha vida. Mas também escolhi sair porque entendi que estava perdido lá dentro. Não me arrependo de ter saído”, pontuou.

O ex-BBB revelou se toparia entrar novamente no jogo, já que a próxima edição contará com ex-participantes. “Sou uma pessoa que nunca digo nunca nas coisas. Acho que a gente tem momentos da vida e naquele momento eu queria viver aquela experiência, entender o que era aquela loucura daquele jogo e foi realmente muito impactante na minha vida e principalmente para o meu pessoal”, avaliou.

“Claro que isso gerou muitas questões, pessoas que não gostaram do meu comportamento pelo fato de eu ter desistido ou até pelo fato de eu ser muito amoroso e não querer brigar”, acrescentou.

Tiago Abravanel ressaltou que viveu o BBB22 com o coração e sem estratégias: “Eu não tinha entendido que precisava jogar desse jeito [de forma estratégica], já que eu não jogo assim na minha vida. Eu não captei essa mensagem nesse lugar, joguei com meu coração”, garantiu.

