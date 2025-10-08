08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Tiago Abravanel relembra fase em que vivia para agradar os outros: “Impossível”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tiago-abravanel-relembra-fase-em-que-vivia-para-agradar-os-outros:-“impossivel”

Durante sua participação no “Entre Astros”, podcast de Thiago Cordeiro na LeoDiasTV, Tiago Abravanel refletiu sobre o medo do julgamento alheio. O libriano, que passou por uma análise detalhada de seu mapa astral, revelou que, por muito tempo, tentou agradar aos outros. Com o tempo, porém, percebeu que a autenticidade é a melhor escolha.

Apesar de hoje ser mais fiel a quem realmente é, Abravanel contou que aprendeu na prática que uma das maiores “dificuldades” e “defeitos” do ser humano é se preocupar excessivamente com o julgamento dos outros. O ator destacou que é importante estar aberto e saber ouvir opiniões, mas sem permitir que o medo impeça de agir ou realizar algo.

Veja as fotos

Foto/LeoDiasTV
Tiago Abravanel no “Entre Astros”Foto/LeoDiasTV
Foto/LeoDiasTV
Tiago Abravanel no “Entre Astros”Foto/LeoDiasTV
Foto/LeoDiasTV
Tiago Abravanel no “Entre Astros”Foto/LeoDiasTV
Reprodução / Divulgação
Tiago Abravanel como Mágico de Oz em WickedReprodução / Divulgação
Reprodução / Divulgação
Tiago Abravanel como Mágico de Oz em WickedReprodução / Divulgação
Reprodução / Divulgação
Tiago Abravanel como Mágico de Oz em WickedReprodução / Divulgação

Leia Também

“Durante muito tempo, eu quis agradar as pessoas. Talvez até pouco tempo atrás. E eu cada vez mais tenho entendido que é praticamente impossível agradar todo mundo, mas que quanto mais potente eu for dentro da minha essência, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu sei que é bom dentro de mim, mas quem estiver disponível para se conectar, vai se conectar comigo”, afirmou.

Tiago também aproveitou o momento para questionar a visão de algumas pessoas sobre a positividade, criticando aqueles que a rotulam como algo superficial ou até tóxico. Segundo o neto de Silvio Santos, manter uma postura positiva não significa negar desafios, mas sim escolher enxergar a vida de forma boa, sem se deixar limitar pelo julgamento alheio e com muito equilíbrio.

Vale lembrar que o ator, que recentemente assumiu o papel do Mágico de Oz em uma temporada especial de “Wicked”, é libriano. O astrólogo explicou que o senso de julgamento é uma das características mais marcantes de Libra, signo que tende a analisar e questionar constantemente as próprias atitudes, o que faz total sentido dentro desse contexto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost