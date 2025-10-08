Tiago Abravanel relembra fase em que vivia para agradar os outros: “Impossível”

Durante sua participação no “Entre Astros”, podcast de Thiago Cordeiro na LeoDiasTV, Tiago Abravanel refletiu sobre o medo do julgamento alheio. O libriano, que passou por uma análise detalhada de seu mapa astral, revelou que, por muito tempo, tentou agradar aos outros. Com o tempo, porém, percebeu que a autenticidade é a melhor escolha.

Apesar de hoje ser mais fiel a quem realmente é, Abravanel contou que aprendeu na prática que uma das maiores “dificuldades” e “defeitos” do ser humano é se preocupar excessivamente com o julgamento dos outros. O ator destacou que é importante estar aberto e saber ouvir opiniões, mas sem permitir que o medo impeça de agir ou realizar algo.

Tiago Abravanel no "Entre Astros" Foto/LeoDiasTV Tiago Abravanel no "Entre Astros" Foto/LeoDiasTV Tiago Abravanel no "Entre Astros" Foto/LeoDiasTV Tiago Abravanel como Mágico de Oz em Wicked Reprodução / Divulgação Tiago Abravanel como Mágico de Oz em Wicked Reprodução / Divulgação Tiago Abravanel como Mágico de Oz em Wicked Reprodução / Divulgação

“Durante muito tempo, eu quis agradar as pessoas. Talvez até pouco tempo atrás. E eu cada vez mais tenho entendido que é praticamente impossível agradar todo mundo, mas que quanto mais potente eu for dentro da minha essência, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu sei que é bom dentro de mim, mas quem estiver disponível para se conectar, vai se conectar comigo”, afirmou.

Tiago também aproveitou o momento para questionar a visão de algumas pessoas sobre a positividade, criticando aqueles que a rotulam como algo superficial ou até tóxico. Segundo o neto de Silvio Santos, manter uma postura positiva não significa negar desafios, mas sim escolher enxergar a vida de forma boa, sem se deixar limitar pelo julgamento alheio e com muito equilíbrio.

Vale lembrar que o ator, que recentemente assumiu o papel do Mágico de Oz em uma temporada especial de “Wicked”, é libriano. O astrólogo explicou que o senso de julgamento é uma das características mais marcantes de Libra, signo que tende a analisar e questionar constantemente as próprias atitudes, o que faz total sentido dentro desse contexto.