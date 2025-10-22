tiago-abravanel-revela-processo-que-o-fez-perder-23-kg-em-apenas-seis-meses

Tiago Abravanel revelou que perdeu 23 kg em menos de seis meses. Em entrevista ao jornal O Globo, ele explicou os motivos que o levaram a emagrecer.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Ator e cantor Tiago Abravanel em bloco de Carnaval na Avenida Faria Lima, em São Paulo

Reprodução/Instagram 2 de 3

Tiago Abravanel

3 de 3

Tiago Abravanel e Fernando Poli

Reprodução/Instagram

“Foi depois de muita terapia. Eu entendi que olhar para mim era o meu maior objetivo deste ano. Talvez tenha se tornado meu novo objetivo de vida. Poder olhar para a minha saúde mental, para a minha saúde física e entender que uma pessoa com uma rotina como a minha precisa cuidar disso com mais atenção”, desabafou.

Tiago revelou que, durante o processo de perda de peso, não adotou dietas radicais. “Não deixo de aproveitar a minha vida, de comer aquilo que eu gosto e não tenho grandes restrições. Eu acho que temos que entender que o cuidado não pode ser uma paranoia, ele tem que ser a sua rotina.”

Leia também

Ele também celebrou as mudanças na saúde após a mudança de hábitos. “Nesse processo, tudo mudou: meu sono, meu dia a dia, meu peso e minhas roupas”, avaliou.

Paternidade

Tiago Abravanel também abriu o coração sobre a vontade de ser pai. Casado com Fernando Poli desde 2022, ele afirmou acreditar que a paternidade acontecerá na hora certa.

“Já falamos muito sobre isso, é algo que desejo muito. Enquanto fazia Wicked, havia muitas crianças à minha volta. Adoro receber o carinho delas, sou apaixonado por esse universo. Mas não é algo que está em nossos planos imediatos. Acho que, quando for o momento certo, nós vamos sentir”, relatou.