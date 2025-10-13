Tiago Iorc atualiza estado de saúde após grave crise de hérnia: “50% menos de dor”

13/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
tiago-iorc-atualiza-estado-de-saude-apos-grave-crise-de-hernia:-“50%-menos-de-dor”

Tiago Iorc usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical. Nesta segunda-feira (13/10), o cantor afirmou que estava com menos dor e aliviado. Ele passou por um procedimento de bloqueio do processo inflamatório com injeções nas áreas afetadas da coluna.

“Bom dia. Olha por onde eles entraram para fazer as agulhadas. Hoje já consegui dormir e acordei com 50% menos de dor. Alívio imenso”, declarou ele ao gravar um vídeo ainda internado no hospital.

Leia Também

O cantor ainda contou que a previsão é que seja liberado em breve. “Já estão me medicando de novo e a previsão é que eu tenha alta agora de manhã ainda. Muito obrigado por todas as mensagens. Já já vou estar bom”, disse.

Tiago Iorc precisou ser hospitalizado devido a uma crise de hérnia de disco na região cervical, resultado de anos de má postura associada a hábitos comuns, como tocar violão por longos períodos, uso excessivo do celular e manter o pescoço curvado.

“Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por má postura ao longo dos anos”, explicou Tiago, que adiantou na noite deste domingo (12/10), ele afirmou que estava bem e sob cuidados médicos.

Mesmo após o susto, Tiago aproveitou o momento para fazer um alerta aos fãs sobre a importância de manter hábitos saudáveis. “Cuidem do corpinho, cuidem da alimentação, cuidem da cabecinha. Cuidem da saúde de vocês! Esses cuidados diários previnem muitas coisas!”, escreveu o artista.

