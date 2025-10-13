Tiago Iorc atualiza estado de saúde após ser internado

13/10/2025
O cantor Tiago Iorc recorreu às redes sociais para acalmar os fãs após ser levado às pressas ao hospital em razão de uma crise de hérnia de disco na cervical. Nesta segunda-feira (13/10), ele compartilhou que está se sentindo melhor e com dores mais controladas. O artista passou por um procedimento de bloqueio do processo inflamatório, com a aplicação de injeções diretamente na coluna.

“Bom dia. Olha por onde eles entraram para fazer as agulhadas. Hoje já consegui dormir e acordei com 50% menos de dor. Alívio imenso”, contou em um vídeo gravado ainda no hospital.

Segundo Tiago, a equipe médica prevê que ele receba alta em breve. “Já estão me medicando de novo e a previsão é que eu tenha alta agora de manhã ainda. Muito obrigado por todas as mensagens. Já, já vou estar bom”, completou.

Tiago Iorc revelou o motivo de sua internação

Tiago Iorc mostrou os exames que fez na unidade de saúde

Tiago Iorc detalhou como foi parar no hospital

Tiago Iorc fez selfie com um bico para as redes sociais

Tiago Iorc surpreende ao revelar internação: "Uma hora a conta chega"

O cantor explicou que a crise foi resultado de anos mantendo hábitos prejudiciais à postura, como tocar violão por longos períodos e ficar com o pescoço curvado no celular. “Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por má postura ao longo dos anos”, relatou.

Mesmo em recuperação, Tiago aproveitou para fazer um alerta sobre autocuidado e prevenção. “Cuidem do corpinho, cuidem da alimentação, cuidem da cabecinha. Cuidem da saúde de vocês! Esses cuidados diários previnem muitas coisas!”, destacou.

