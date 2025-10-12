12/10/2025
Tiago Iorc é internado às pressas por grave crise de hérnia e atualiza estado de saúde

Tiago Iorc, cantor e compositor, surpreendeu os fãs neste domingo (12/10) ao revelar que estava internado. O artista explicou que precisou ser hospitalizado às pressas devido a uma crise de hérnia de disco na região cervical, resultado de anos de má postura associada a hábitos comuns, como tocar violão por longos períodos, uso excessivo do celular e manter o pescoço curvado. Apesar do susto, o intérprete tranquilizou os seguidores, afirmando que já está se recuperando e passa bem.

“Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por má postura ao longo dos anos”, explicou Tiago, que garantiu estar bem e sob cuidados médicos. Ele revelou ainda que os profissionais de saúde recomendaram um procedimento de bloqueio do processo inflamatório, que consiste em injeções nas áreas afetadas da coluna para aliviar a dor e prevenir complicações.

Veja as fotos

LeoDias TV
Tiago Iorc fala sobre período sabático na carreiraLeoDias TV
Foto: Reprodução/TV Globo
Larissa Manoela, Tiago Iorc e André Luiz Frambach no “Encontro”Foto: Reprodução/TV Globo
Foto: Portal LeoDias
Tiago IorcFoto: Portal LeoDias

O cantor contou que já havia enfrentado um problema parecido há cerca de quatro anos, mas conseguiu se recuperar na época com tratamentos menos invasivos, como osteopatia, fisioterapia e pilates. Com o passar do tempo, porém, acabou relaxando nos cuidados. “Fui me desleixando e caí na armadilha de achar que, por eu não estar sentindo dor, estava tudo bem. Mas esses erros posturais são cumulativos, e uma hora a conta chega. E chegou ontem, sem dó”, disse ele, com bom humor.

Mesmo após o susto, Tiago aproveitou o momento para fazer um alerta aos fãs sobre a importância de manter hábitos saudáveis. “Cuidem do corpinho, cuidem da alimentação, cuidem da cabecinha. Cuidem da saúde de vocês! Esses cuidados diários previnem muitas coisas!”, escreveu o artista, encerrando a mensagem com gratidão pelas boas energias enviadas pelos seguidores.

