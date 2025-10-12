12/10/2025
Tiago Iorc surpreende ao revelar internação: “Uma hora a conta chega”

Tiago Iorc surpreendeu seus fãs, na tarde deste sábado (12/10), ao surgir na cama de um hospital e revelar que precisou ser internado para cuidar de um problema de saúde que vem enfrentando nos últimos anos.

“Meu povo! Primeiramente, tô bem 🙏. Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por má postura ao longo dos anos… Por ser alto, por tocar violão, por ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)… basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo”, começou.

Detalhes do diagnóstico

Ainda na publicação, o cantor detalhou seu quadro: “De forma bem simplificada, entre cada uma de nossas vértebras existem discos que funcionam como ‘amortecedores’. Esse amortecimento é o que tira o atrito direto de uma vértebra com a outra. Diferentes causas podem causar com que esses discos sejam esmagados pelas vértebras e isso faz com que elas causem um herniamento, uma protrusão. Esse volume extra acaba invadindo o espaço de nervos que passam e se ramificam a partir da coluna, e é esse esmagamento que causa dor, além de outros sintomas”, relatou.

Em seguida, ele recordou: “Tive uma crise parecida uns 4 anos atrás e foi até me sugerido cirurgia, mas felizmente consegui contornar com tratamentos menos invasivos como osteopatia, fisioterapia, pilates”, observou, antes de completar:

“Com o tempo, fui me desleixando desses cuidados e caí na armadilha de achar que, por eu não estar sentindo dor, estava tudo bem. Mas esses erros posturais são cumulativos, e uma hora a conta chega. E chegou ontem, sem dó 🤣”, disse.

“Uma dor desconcertante”, revelou

Logo depois, Tiago Iorc contou o que o levou à unidade de saúde: “Por ser uma dor muito desconcertante (não dá nem pra achar posição pra dormir) e por eu ter compromissos de trabalho e viagens importantes, os médicos sugeriram fazer um procedimento de bloqueio do processo inflamatório com injeções nas áreas afetadas da coluna. Vou fazer o procedimento já, já. Mandem boas energias 🙏”, pediu.

No fim, ele aconselhou: “A mensagem principal que quero deixar pra vocês é: cuidem do corpinho, cuidem da alimentação, cuidem da cabecinha. Cuidem da saúde de vocês! Esses cuidados diários previnem muitas coisas! E a última foto é só pra dizer que nem a dor tira o sagitariano que habita em mim 🤓. Beijoca e bom resto de domingo, meu povo 🙏”, encerrou.

