23/10/2025
Universo POP
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira

Tiago Splitter faz história e se torna o primeiro técnico brasileiro da NBA

Ex-jogador campeão pelo San Antonio Spurs assume o comando do Portland Trail Blazers após prisão de Chauncey Billups

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O ex-jogador Tiago Splitter acaba de escrever um capítulo histórico para o basquete brasileiro. O catarinense de 39 anos foi anunciado como novo técnico interino do Portland Trail Blazers, tornando-se o primeiro brasileiro a comandar uma equipe na NBA.

Thiago Mora/Euroleague Basketball via Getty Images

Splitter assume o cargo após a prisão de Chauncey Billups, ex-treinador do time, envolvido em um escândalo de apostas esportivas e jogos ilegais. Antes da mudança, Tiago ocupava a função de assistente técnico da franquia norte-americana.

Segundo a imprensa dos Estados Unidos, o Blazers chegou a cogitar o nome de Nate Bjorkgren para a vaga, mas optou por dar a oportunidade ao brasileiro, reconhecido internamente por sua liderança e experiência técnica.

Reprodução

Campeão da NBA em 2014 pelo San Antonio Spurs, Splitter se aposentou das quadras em 2017. Pela Seleção Brasileira, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo (2003) e participou de Olimpíadas e Mundiais.

Após encerrar a carreira como atleta, construiu uma trajetória sólida fora das quadras. Atuou como auxiliar técnico no Brooklyn Nets e no Houston Rockets, antes de assumir o Paris Basketball, na França, onde venceu a Liga Francesa e a Copa Nacional, além de chegar aos playoffs da Euroliga.

O sucesso no basquete europeu o levou de volta à NBA, como assistente do Blazers, e também à Seleção Brasileira, na qual trabalhou como auxiliar nas Olimpíadas de Paris. Agora, Splitter dá um passo inédito, abrindo caminho para novos nomes do país na elite mundial do basquete.

Fonte: ESPN / The Athletic / Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost