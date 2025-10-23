Tiago Splitter faz história e se torna o primeiro técnico brasileiro da NBA

O ex-jogador Tiago Splitter acaba de escrever um capítulo histórico para o basquete brasileiro. O catarinense de 39 anos foi anunciado como novo técnico interino do Portland Trail Blazers, tornando-se o primeiro brasileiro a comandar uma equipe na NBA.
Splitter assume o cargo após a prisão de Chauncey Billups, ex-treinador do time, envolvido em um escândalo de apostas esportivas e jogos ilegais. Antes da mudança, Tiago ocupava a função de assistente técnico da franquia norte-americana.
Segundo a imprensa dos Estados Unidos, o Blazers chegou a cogitar o nome de Nate Bjorkgren para a vaga, mas optou por dar a oportunidade ao brasileiro, reconhecido internamente por sua liderança e experiência técnica.
Campeão da NBA em 2014 pelo San Antonio Spurs, Splitter se aposentou das quadras em 2017. Pela Seleção Brasileira, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo (2003) e participou de Olimpíadas e Mundiais.
Após encerrar a carreira como atleta, construiu uma trajetória sólida fora das quadras. Atuou como auxiliar técnico no Brooklyn Nets e no Houston Rockets, antes de assumir o Paris Basketball, na França, onde venceu a Liga Francesa e a Copa Nacional, além de chegar aos playoffs da Euroliga.
O sucesso no basquete europeu o levou de volta à NBA, como assistente do Blazers, e também à Seleção Brasileira, na qual trabalhou como auxiliar nas Olimpíadas de Paris. Agora, Splitter dá um passo inédito, abrindo caminho para novos nomes do país na elite mundial do basquete.
Fonte: ESPN / The Athletic / Metrópoles
