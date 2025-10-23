23/10/2025
Tiago Splitter faz história e será o primeiro técnico brasileiro da NBA

Em um dia turbulento para a NBA, marcado por um escândalo de fraude esportiva, o basquete brasileiro ganha um motivo para comemorar. Tiago Splitter, ex-jogador da Seleção Brasileira, será o novo técnico do Portland Trail Blazers após a prisão de Chauncey Billups, ex-jogador e comandante da equipe.

O catarinense se torna o primeiro brasileiro da história a dirigir uma franquia da liga norte-americana. A informação foi divulgada pelo jornalista Shams Charania, da ESPN dos Estados Unidos.

Splitter fazia parte da comissão técnica do time desde a última intertemporada. Outro assistente, Nate Bjorkgren, chegou a ser cogitado para o cargo, mas a diretoria optou por promover o brasileiro ao posto, mantendo o norte-americano como auxiliar.

Aos 40 anos, Tiago encerrou a carreira em 2017 e acumulou cinco temporadas de experiência como assistente no Brooklyn Nets e no Houston Rockets, entre 2019 e 2024. No último ano, comandou o Paris Basketball e teve passagem de destaque no basquete europeu, conquistou a Liga e a Copa da França e levou o time aos playoffs da Euroliga.

O ex-pivô também tem história na seleção brasileira. Dirigiu a equipe sub-23 em 2022 e integrou a comissão técnica de Aleksandar Petrovic na Olimpíada de Paris-2024.

Como jogador, Splitter já havia sido pioneiro. Em 2014, vestindo a camisa do San Antonio Spurs, tornou-se o primeiro brasileiro campeão da NBA, feito que agora amplia no banco de reservas.

