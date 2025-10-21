Tici Pinheiro grava vinheta de fim de ano da Globo e comenta possível ida à emissora

21/10/2025
A apresentadora Ticiane Pinheiro, de 49 anos, desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (21/10) para gravar a vinheta de final de ano da Globo, ao lado do marido, César Tralli. A comunicadora também respondeu sobre a possibilidade de mudança para a emissora, já que o contrato com a Record chega ao fim em dezembro deste ano.

A esposa do jornalista explicou, com bom humor, que a gravação da vinheta de final de ano será algo “muito legal com os familiares, então vários amigos que são da Globo estão levando alguém da família”.

Ticiane Pinheiro grava vinheta de fim de ano da Globo / Reprodução
Ticiane Pinheiro grava vinheta de fim de ano da Globo / Reprodução
Reprodução/@ticipinheiro
Ticiane Pinheiro e o marido, César TralliReprodução/@ticipinheiro
Divulgação
Ticiane PinheiroDivulgação
Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro / Record
Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro / Record
Ticiane Pinheiro e César Tralli - Foto: Reprodução/Instagram
Apresentadora Ticiane Pinheiro e o marido, o jornalista César TralliTiciane Pinheiro e César Tralli – Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora comentou que, apesar do contrato com a emissora de Edir Macedo estar chegando ao fim, não existe, até então, nenhuma conversa sobre mudança para a Globo.

Esta será a primeira vez na história em que uma contratada de outra emissora aparecerá na tradicional campanha de encerramento da Rede Globo de Televisão.

