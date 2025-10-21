Tici Pinheiro grava vinheta de fim de ano da Globo e comenta possível ida à emissora

A apresentadora Ticiane Pinheiro, de 49 anos, desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (21/10) para gravar a vinheta de final de ano da Globo, ao lado do marido, César Tralli. A comunicadora também respondeu sobre a possibilidade de mudança para a emissora, já que o contrato com a Record chega ao fim em dezembro deste ano.
A esposa do jornalista explicou, com bom humor, que a gravação da vinheta de final de ano será algo “muito legal com os familiares, então vários amigos que são da Globo estão levando alguém da família”.
Veja as fotos
Leia Também
A apresentadora comentou que, apesar do contrato com a emissora de Edir Macedo estar chegando ao fim, não existe, até então, nenhuma conversa sobre mudança para a Globo.
Esta será a primeira vez na história em que uma contratada de outra emissora aparecerá na tradicional campanha de encerramento da Rede Globo de Televisão.