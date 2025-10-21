Tici Pinheiro grava vinheta de fim de ano da Globo e comenta possível ida à emissora

A apresentadora Ticiane Pinheiro, de 49 anos, desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (21/10) para gravar a vinheta de final de ano da Globo, ao lado do marido, César Tralli. A comunicadora também respondeu sobre a possibilidade de mudança para a emissora, já que o contrato com a Record chega ao fim em dezembro deste ano.

A esposa do jornalista explicou, com bom humor, que a gravação da vinheta de final de ano será algo “muito legal com os familiares, então vários amigos que são da Globo estão levando alguém da família”.

A apresentadora comentou que, apesar do contrato com a emissora de Edir Macedo estar chegando ao fim, não existe, até então, nenhuma conversa sobre mudança para a Globo.

Esta será a primeira vez na história em que uma contratada de outra emissora aparecerá na tradicional campanha de encerramento da Rede Globo de Televisão.