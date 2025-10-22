Ticiane celebra 1ª vez na vinheta da Globo e Tralli comenta mudança para o Rio

Ticiane Pinheiro acompanhou o marido, César Tralli, na gravação da vinheta de fim de ano da Globo, realizada no Rio de Janeiro, na última terça-feira (21/10). Em entrevista ao Gshow, a apresentadora da Record não escondeu a alegria de estar no evento ao lado do jornalista e de rever os amigos globais.

“Primeira vez [na vinheta]. Hoje, como é um dia especial, em que podia trazer a família, o César me trouxe para representar a nossa família. Estou muito feliz porque estou encontrando vários amigos aqui. Está uma grande festa, é muito gostoso reencontrar pessoas de quem você gosta demais e que, no cotidiano, não tem muito tempo de ver”, declarou Tici.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ticiane Pinheiro e o marido, César Tralli Reprodução/@ticipinheiro

César Tralli e Ticiane Pinheiro Reprodução: Instagram César Tralli e Tici Pinheiro – Foto: Andy Santana e Patrícia Devoraes/Agência Brazil News Reprodução Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

César Tralli, que assumirá a bancada do “Jornal Nacional” – em substituição de William Bonner – e precisará se mudar para o Rio de Janeiro por conta disso, ainda abriu a expectativa para a nova vida na Cidade Maravilhosa.

“Amo o Rio de Janeiro. A minha sogra é a Garota de Ipanema, a minha mulher estudou no Rio, morou no Rio, a gente tem parentes aqui. Então, assim, eu me sinto em casa, me sinto muito feliz. Tenho certeza de que vai ser uma transição bem suave”, avaliou o jornalista.

Ticiane, que encerra o contrato com a Record em dezembro deste ano, confirmou que a mudança para o Rio está nos planos de toda família: “Sim, com certeza. A gente quer a família junta. A princípio, ele vem sozinho, depois eu venho com as meninas.”

Animado com a novidade, Tralli entregou que os pais de Tici também estão avaliando a possibilidade de voltar ao Rio. “Inclusive, a gente quer trazer a mãe e o pai dela. Os pais estão morando em São Paulo e estão empolgadíssimos em voltar a morar no Rio de Janeiro. Meu sogro está doido para voltar para cá”, concluiu.