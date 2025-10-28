28/10/2025
Universo POP
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro

Ticiane Pinheiro e Rafa Justus comentam mudança de César Tralli: “Coração fica apertado”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ticiane-pinheiro-e-rafa-justus-comentam-mudanca-de-cesar-tralli:-“coracao-fica-apertado”

Na reta final da preparação para assumir o “Jornal Nacional”, César Tralli se muda para o Rio de Janeiro nesta semana. Ticiane Pinheiro e Rafa Justus, esposa e enteada do jornalista, respectivamente, já vivem o misto de celebração e tensão. Isso porque, até então, a família residia na mesma casa, na cidade de São Paulo.

E como farão agora? Em entrevista à Quem, as duas avaliaram a sensação de viver os últimos dias na capital paulista ao lado do novo âncora do “Jornal Nacional”: “É uma alegria muito grande, mas é uma mudança muito grande. Ele está indo pro Rio morar esta semana e coração fica apertado”, iniciou a apresentadora do “Hoje em Dia”.

Veja as fotos

Manu Scarpa/Brazil News
Tralli e Ticiane estão juntos desde 2014, tendo casado em 2017.Manu Scarpa/Brazil News
Reprodução: Instagram: @ticipinheiro
Ticiane Pinheiro apoia mudança de César TralliReprodução: Instagram: @ticipinheiro
Reprodução LeoDias
Reprodução LeoDias
Crédito: Reprodução Instagram @portalg1
William Bonner deixará o “Jornal Nacional” (Globo), que será apresentado por César TralliCrédito: Reprodução Instagram @portalg1
Crédito: Reprodução Instagram @jornalnacional
Ao lado de Renata Vasconcellos, César Tralli será o novo âncora do “Jornal Nacional” (Globo)Crédito: Reprodução Instagram @jornalnacional
Reprodução/Rafa Justus
Reprodução/Rafa Justus

Leia Também

Ainda de acordo com Ticiane, o marido fará a ponte aérea entre Rio e SP todos os finais de semana: “Neste a gente vai com ele pro Rio pra acompanhar a passagem de bastão, mas coração está apertado. A gente está acostumado a tomar café, jantar sempre com ele, e agora vai ser só aos finais de semana”, acrescentou.

Enquanto isso, Rafa entregou que, ao menos por enquanto, não planeja acompanhar o padrasto e se mudar para a capital carioca. “Porque tenho todo mundo aqui: meus amigos, grande parte da minha família, a escola que estudo desde pequenininha. E, desapegar no último ano, é bem difícil. Mas até amanhã as coisas podem mudar”, disse a influenciadora, que é fruto da antiga relação de Ticiane com Roberto Justus.

Casados desde 2017, Tralli e Ticiane são pais de Manuella, de 6 anos. O jornalista assume o “Jornal Nacional” a partir da próxima segunda-feira (3/11), substituindo William Bonner. A passagem de bastão entre os colegas está prevista para esta sexta-feira (31/10).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost