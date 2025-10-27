Ticiane Pinheiro faz publicação apoiando mudança de Tralli para o RJ: “Maior desafio”

27/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para demonstrar apoio ao marido, o jornalista César Tralli, que vai assumir a bancada do Jornal Nacional, na Globo, e por isso deixará São Paulo para morar no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (27/10), a apresentadora da Record publicou uma declaração ao esposo.

Em seu post, Tici mostrou momentos do fim de semana em família e falou sobre a mudança de Tralli: “Domingo em família com um gostinho todo carioca. Meu amor está de mudança para o Rio de Janeiro para encarar um dos maiores desafios da sua carreira e estamos muito orgulhosos! Boa sorte, meu amor César Tralli. TE AMAMOS MUITO”, escreveu.

Veja as fotos

César Tralli assumirá o lugar de William Bonner a partir de terça-feira, 4 de novembro. Até então apresentador do Jornal Hoje, ele vive em São Paulo com a esposa, Ticiane Pinheiro, a filha Manuella e a enteada Rafa Justus. A mudança da família para o Rio ainda não foi confirmada oficialmente, e não se sabe se Rafa permanecerá em São Paulo para ficar próxima do pai, Roberto Justus, ou se se mudará com a mãe.

Segundo Tralli, os sogros também estão animados com a mudança:“Inclusive, a gente quer trazer a mãe e o pai dela. Os pais estão morando em São Paulo e estão empolgadíssimos em voltar a morar no Rio de Janeiro. Meu sogro está doido para voltar para cá”, afirmou em conversa com o Gshow.

