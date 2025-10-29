Tim Bernardes: entre o violão de nylon e o fone de ouvido

Lírico, experimental e meticuloso. Assim pode ser definido o trabalho de Tim Bernardes, vocalista e compositor do trio O Terno, que em Mil Coisas Invisíveis (2022) se aventura em uma jornada de alquimia sonora. O artista combina o espírito do indie internacional — de bandas como Fleet Foxes — com a tradição da MPB e da Bossa Nova, evocando nomes como Van Morrison e Jorge Ben Jor.

Em Mil Coisas Invisíveis, Bernardes se confirma como um artesão do som — alguém que constrói universos inteiros a partir de pequenos silêncios. O público vai poder presenciar isso ao vivo no Estilo Brasil, no dia 8 de novembro, no Ulysses Centro de Convenções.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Compre seu ingresso

Leia também

Mil produções visíveis

Bernardes produziu e orquestrou o álbum praticamente sozinho, tocando a maioria dos instrumentos: piano, violão, baixo, bateria, percussão e sintetizadores. “A mixagem faz parte da composição”, afirmou o músico, que vê cada som e timbre como uma extensão do sentimento que deseja expressar.

O disco é mais contido do que seu antecessor, Recomeçar, que ele mesmo definiu como uma “sinfonia da dor grandiosa”. Em Mil Coisas Invisíveis, o artista aposta em arranjos econômicos e íntimos — como em “Velha Amiga”, conduzida apenas pelo violão. É um minimalismo que amplifica o sentido das palavras e a respiração das melodias.

O cuidado técnico é perceptível em cada faixa. Bernardes utilizou o violão de náilon — o mesmo da MPB dos anos 60 e 70 — e realizou inúmeros testes para que o som soasse “redondo e quente”, como nas gravações de Jorge Ben. O violino de Felipe Pacheco Ventura e o trombone/flugelhorn de Douglas Antunes acrescentam um toque orquestral discreto, em diálogo com o canto suave do compositor.

Essa atenção ao detalhe transforma o álbum em uma experiência sensorial. Pensado para o fone de ouvido, cada faixa tem uma espacialidade própria, como se o ouvinte percorresse o estúdio com o artista.

Compre seu ingresso

Programação:

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital