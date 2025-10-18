18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Tim Bernardes leva “Mil Coisas Invisíveis” ao Festival Estilo Brasil

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tim-bernardes-leva-“mil-coisas-invisiveis”-ao-festival-estilo-brasil

Tim Bernardes é mais uma das atrações confirmadas do Festival Estilo Brasil, que tem movimentado a agenda cultural de Brasília com grandes encontros da música nacional. O cantor e compositor paulista sobe ao palco do Ulysses Centro de Convenções no dia 8 de novembro, apresentando o espetáculo Raro Momento Infinito, baseado em seu aclamado álbum Mil Coisas Invisíveis (2022).

Compre seu ingresso

Essa será a primeira apresentação solo de Bernardes na capital desde 2019, quando lançou Recomeçar. Desde então, o artista consolidou sua trajetória como um dos principais nomes da música brasileira contemporânea, reconhecido por sua sensibilidade poética, arranjos meticulosos e voz de timbre singular.

Lançado pela gravadora norte-americana Psychic Hotline, o disco Mil Coisas Invisíveis levou a música de Tim Bernardes a novas audiências internacionais.

A revista Pitchfork, que avaliou o álbum com nota 7.6, destacou a habilidade do artista em equilibrar “aspirações grandiosas e simplicidade essencial”, elogiando faixas como “Nascer, Viver, Morrer”, “A Balada de Tim Bernardes” e “Meus 26”, que entrelaçam temas existenciais e políticos com arranjos sutis de violão, cordas e sopros.

Leia também

Compre seu ingresso

O show em Brasília promete percorrer tanto o lirismo introspectivo de Mil Coisas Invisíveis quanto momentos marcantes do repertório anterior de Bernardes, como “Recomeçar”, “Não” e “As Histórias do Cinema”. No palco, o músico costura canções que transitam entre a MPB e o indie-folk, evocando influências que vão de Caetano Veloso a Fleet Foxes, sem largar a sua identidade profundamente pessoal.

Com voz precisa e presença serena, Tim Bernardes transforma o palco em um espaço de contemplação, um raro convite à escuta atenta em tempos de ruído.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost