24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Tim Bernardes leva o diálogo entre Brasil e mundo no Estilo Brasil

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tim-bernardes-leva-o-dialogo-entre-brasil-e-mundo-no-estilo-brasil

A nova geração da música brasileira tem em Tim Bernardes uma de suas vozes mais refinadas. No dia 8 de novembro, o artista se apresenta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães como parte do Festival Estilo Brasil — realizado pelo Metrópoles com produção da Oh! Artes — com o show do aclamado álbum Mil Coisas Invisíveis. O repertório, marcado por lirismo e introspecção, confirma o talento de Tim para transformar sutilezas em canção.

Além de sua obra solo, Bernardes tem expandido fronteiras por meio de colaborações internacionais. Em 2020, o cantor participou do disco Shore, da banda norte-americana Fleet Foxes, interpretando em português a faixa “Going-to-the-Sun Road”. O vocalista Robin Pecknold descreveu a experiência como “uma honra”, afirmando ser um grande admirador do brasileiro. Tim, por sua vez, sempre reconheceu a influência dos Fleet Foxes em sua estética, que funde o indie-folk estrangeiro à tradição melódica da MPB.

Compre seu ingresso!

Leia também

Fleet Foxes e Tim Bernardes

Essa troca artística, feita de admiração mútua, reforça a vocação de Tim para o diálogo entre culturas. Suas composições evocam tanto o espírito de Caetano e Milton quanto o clima pastoral de artistas como Sufjan Stevens e Nick Drake, resultando em uma sonoridade delicada e universal. No palco, o músico equilibra sutileza e intensidade, oferecendo ao público uma experiência que é ao mesmo tempo, íntima e transcendental.

O show em Brasília deve reunir canções como “Nascer, Viver, Morrer”, “Mistificar” e “Velha Amiga”, em arranjos minimalistas que colocam em primeiro plano sua voz e o violão — marcas registradas de uma obra que fala de amor, tempo e pertencimento. O resultado é um espetáculo que traduz o que há de mais sensível na canção contemporânea brasileira.

Com cada acorde, Tim Bernardes reafirma o poder da música feita com emoção e consciência estética — um artista que olha para o mundo sem perder de vista a doçura do Brasil.

Compre seu ingresso!

Programação:

Fagner
24 de outubro

Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost