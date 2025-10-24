Tim Bernardes leva o diálogo entre Brasil e mundo no Estilo Brasil

A nova geração da música brasileira tem em Tim Bernardes uma de suas vozes mais refinadas. No dia 8 de novembro, o artista se apresenta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães como parte do Festival Estilo Brasil — realizado pelo Metrópoles com produção da Oh! Artes — com o show do aclamado álbum Mil Coisas Invisíveis. O repertório, marcado por lirismo e introspecção, confirma o talento de Tim para transformar sutilezas em canção.

Além de sua obra solo, Bernardes tem expandido fronteiras por meio de colaborações internacionais. Em 2020, o cantor participou do disco Shore, da banda norte-americana Fleet Foxes, interpretando em português a faixa “Going-to-the-Sun Road”. O vocalista Robin Pecknold descreveu a experiência como “uma honra”, afirmando ser um grande admirador do brasileiro. Tim, por sua vez, sempre reconheceu a influência dos Fleet Foxes em sua estética, que funde o indie-folk estrangeiro à tradição melódica da MPB.

Fleet Foxes e Tim Bernardes

Essa troca artística, feita de admiração mútua, reforça a vocação de Tim para o diálogo entre culturas. Suas composições evocam tanto o espírito de Caetano e Milton quanto o clima pastoral de artistas como Sufjan Stevens e Nick Drake, resultando em uma sonoridade delicada e universal. No palco, o músico equilibra sutileza e intensidade, oferecendo ao público uma experiência que é ao mesmo tempo, íntima e transcendental.

O show em Brasília deve reunir canções como “Nascer, Viver, Morrer”, “Mistificar” e “Velha Amiga”, em arranjos minimalistas que colocam em primeiro plano sua voz e o violão — marcas registradas de uma obra que fala de amor, tempo e pertencimento. O resultado é um espetáculo que traduz o que há de mais sensível na canção contemporânea brasileira.

Com cada acorde, Tim Bernardes reafirma o poder da música feita com emoção e consciência estética — um artista que olha para o mundo sem perder de vista a doçura do Brasil.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital