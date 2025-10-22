tim-bernardes-leva-o-indie-e-a-mpb-para-os-palcos-do-estilo-brasil

Quando subir ao palco do Festival Estilo Brasil, em 8 de novembro, Tim Bernardes estará carregando consigo uma trajetória que equilibra inquietação artística e herança afetiva. Filho do cantor Maurício Pereira, o músico cresceu entre vinis e experimentações, e hoje é visto como um elo entre o indie paulistano e a sofisticação da música popular brasileira.

Autor de Mil Coisas Invisíveis, disco elogiado pela crítica, Tim combina arranjos refinados e letras que exploram o invisível das relações humanas. Em entrevista, ele definiu a obra como “mais um disco de música popular do que uma tese”, explicando o desejo de comunicar-se de forma direta, mirando “no coração da pessoa”. A presença de colaborações com nomes como Bethânia, Gal e Alaíde Costa reforça essa ponte entre gerações.

Nos shows, o repertório passeia por temas de seus dois trabalhos solo e canções d’O Terno, grupo que o revelou ao público no início da década de 2010. A apresentação, marcada pela entrega emocional e pelo tom confessional, revela um artista que se reconhece como “outsider”, mas profundamente enraizado na canção brasileira.

Com timbre delicado e arranjos que misturam melancolia e luz, Tim Bernardes chega a Brasília como um dos destaques do Estilo Brasil, reafirmando sua posição como um dos compositores mais inventivos e emocionais da atual cena musical.

O show integra uma programação que celebra diferentes vertentes da música nacional, reunindo nomes como Martinho da Vila, Caetano Veloso e Paralamas do Sucesso. Em meio a tantas vozes e estilos, Tim representa uma nova sensibilidade — um olhar contemporâneo para a canção que continua buscando, com sutileza, traduzir o indizível.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa-Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital