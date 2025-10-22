tim-bernardes-leva-o-indie-e-a-mpb-para-os-palcos-do-estilo-brasil

Quando subir ao palco do Festival Estilo Brasil, em 8 de novembro, Tim Bernardes estará carregando consigo uma trajetória que equilibra inquietação artística e herança afetiva. Filho do cantor Maurício Pereira, o músico cresceu entre vinis e experimentações, e hoje é visto como um elo entre o indie paulistano e a sofisticação da música popular brasileira.
Autor de Mil Coisas Invisíveis, disco elogiado pela crítica, Tim combina arranjos refinados e letras que exploram o invisível das relações humanas. Em entrevista, ele definiu a obra como “mais um disco de música popular do que uma tese”, explicando o desejo de comunicar-se de forma direta, mirando “no coração da pessoa”. A presença de colaborações com nomes como Bethânia, Gal e Alaíde Costa reforça essa ponte entre gerações.
Nos shows, o repertório passeia por temas de seus dois trabalhos solo e canções d’O Terno, grupo que o revelou ao público no início da década de 2010. A apresentação, marcada pela entrega emocional e pelo tom confessional, revela um artista que se reconhece como “outsider”, mas profundamente enraizado na canção brasileira.
Com timbre delicado e arranjos que misturam melancolia e luz, Tim Bernardes chega a Brasília como um dos destaques do Estilo Brasil, reafirmando sua posição como um dos compositores mais inventivos e emocionais da atual cena musical.
O show integra uma programação que celebra diferentes vertentes da música nacional, reunindo nomes como Martinho da Vila, Caetano Veloso e Paralamas do Sucesso. Em meio a tantas vozes e estilos, Tim representa uma nova sensibilidade — um olhar contemporâneo para a canção que continua buscando, com sutileza, traduzir o indizível.
O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes. Ingressos disponíveis na Bilheteria Digital.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa-Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital