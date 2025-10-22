22/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Tim Bernardes leva o indie e a MPB para os palcos do Estilo Brasil

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tim-bernardes-leva-o-indie-e-a-mpb-para-os-palcos-do-estilo-brasil

Quando subir ao palco do Festival Estilo Brasil, em 8 de novembro, Tim Bernardes estará carregando consigo uma trajetória que equilibra inquietação artística e herança afetiva. Filho do cantor Maurício Pereira, o músico cresceu entre vinis e experimentações, e hoje é visto como um elo entre o indie paulistano e a sofisticação da música popular brasileira.

Autor de Mil Coisas Invisíveis, disco elogiado pela crítica, Tim combina arranjos refinados e letras que exploram o invisível das relações humanas. Em entrevista, ele definiu a obra como “mais um disco de música popular do que uma tese”, explicando o desejo de comunicar-se de forma direta, mirando “no coração da pessoa”. A presença de colaborações com nomes como Bethânia, Gal e Alaíde Costa reforça essa ponte entre gerações.

Nos shows, o repertório passeia por temas de seus dois trabalhos solo e canções d’O Terno, grupo que o revelou ao público no início da década de 2010. A apresentação, marcada pela entrega emocional e pelo tom confessional, revela um artista que se reconhece como “outsider”, mas profundamente enraizado na canção brasileira.

Leia também

Com timbre delicado e arranjos que misturam melancolia e luz, Tim Bernardes chega a Brasília como um dos destaques do Estilo Brasil, reafirmando sua posição como um dos compositores mais inventivos e emocionais da atual cena musical.

O show integra uma programação que celebra diferentes vertentes da música nacional, reunindo nomes como Martinho da Vila, Caetano Veloso e Paralamas do Sucesso. Em meio a tantas vozes e estilos, Tim representa uma nova sensibilidade — um olhar contemporâneo para a canção que continua buscando, com sutileza, traduzir o indizível.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes. Ingressos disponíveis na Bilheteria Digital.

Compre seu ingresso

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa-Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost