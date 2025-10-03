03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Tim Bernardes no Estilo Brasil: venda ao público geral começa hoje

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tim-bernardes-no-estilo-brasil:-venda-ao-publico-geral-comeca-hoje

Tim Bernardes, uma das apresentações mais aguardadas do Festival Estilo Brasil, sobe ao palco do Ulysses Centro de Convenções em 8 de novembro, quando Brasília recebe o elogiado espetáculo “Raro Momento Infinito”, no qual o repertório ganha novas dimensões.

A venda ao público geral tem início hoje, 3 de outubro, às 12h, pela Bilheteria Digital.

Será a primeira vez que o artista se apresenta sozinho na cidade desde 2019 quando lançou o disco de estreia, “Recomeçar”. Agora, o público brasiliense terá a chance de ver como a obra dele evoluiu desde então — em especial após o lançamento de “Mil Coisas Invisíveis” (2022), álbum que rendeu elogios internacionais pela delicadeza e pela habilidade de Bernardes em equilibrar simplicidade e arranjos grandiosos.

A turnê “Raro Momento Infinito” marca uma guinada estética na trajetória do músico. O repertório passeia tanto pelas canções mais recentes — como “Nascer, Viver, Morrer” e “Meus 26”, que revelam o lirismo político e existencial — quanto por momentos marcantes de “Recomeçar”, a exemplo da faixa-título e “As Histórias do Cinema”.

Com voz precisa, arranjos sofisticados e um carisma marcado pela timidez, Tim Bernardes tem se consolidado como um dos nomes mais importantes da música brasileira contemporânea.

No Estilo Brasil, ele oferece à plateia um convite raro: mergulhar em um concerto que expande a obra para além do formato canção, em direção ao inesquecível.

Leia também

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost