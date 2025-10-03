Tim Bernardes no Estilo Brasil: venda ao público geral começa hoje

Tim Bernardes, uma das apresentações mais aguardadas do Festival Estilo Brasil, sobe ao palco do Ulysses Centro de Convenções em 8 de novembro, quando Brasília recebe o elogiado espetáculo “Raro Momento Infinito”, no qual o repertório ganha novas dimensões.

A venda ao público geral tem início hoje, 3 de outubro, às 12h, pela Bilheteria Digital.

Será a primeira vez que o artista se apresenta sozinho na cidade desde 2019 quando lançou o disco de estreia, “Recomeçar”. Agora, o público brasiliense terá a chance de ver como a obra dele evoluiu desde então — em especial após o lançamento de “Mil Coisas Invisíveis” (2022), álbum que rendeu elogios internacionais pela delicadeza e pela habilidade de Bernardes em equilibrar simplicidade e arranjos grandiosos.

A turnê “Raro Momento Infinito” marca uma guinada estética na trajetória do músico. O repertório passeia tanto pelas canções mais recentes — como “Nascer, Viver, Morrer” e “Meus 26”, que revelam o lirismo político e existencial — quanto por momentos marcantes de “Recomeçar”, a exemplo da faixa-título e “As Histórias do Cinema”.

Com voz precisa, arranjos sofisticados e um carisma marcado pela timidez, Tim Bernardes tem se consolidado como um dos nomes mais importantes da música brasileira contemporânea.

No Estilo Brasil, ele oferece à plateia um convite raro: mergulhar em um concerto que expande a obra para além do formato canção, em direção ao inesquecível.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital