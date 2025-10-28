Time de Cristiano Ronaldo é eliminado da Copa do Rei Saudita

O Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, foi eliminado da Copa do Rei Saudita nesta terça-feira (28/10) após ser derrotado por 2 x 1 pelo Al-Ittihad, nas oitavas de final da competição.

Os gols da vitória do Al-Ittihad foram marcados por Karim Benzema e Houssem Aouar, enquanto o brasileiro Ângelo descontou para o Al-Nassr após jogada de Cristiano Ronaldo pela esquerda.

“Nós nos mantemos firmes, aprendemos e seguimos em frente juntos”, escreveu o craque português nas redes sociais após o jogo, em uma publicação ao lado dos companheiros de equipe.

⚽ Como foi o jogo

A partida começou equilibrada, mas o Al-Ittihad abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com Benzema. Aos 30, Ângelo empatou após boa assistência de Cristiano Ronaldo. No entanto, ainda na primeira etapa, Aouar marcou o segundo e garantiu a classificação do “Tigre” para as quartas de final.

🏆 Próximos desafios

Após a eliminação, o Al-Nassr volta as atenções para o Campeonato Saudita e para a Champions League da Ásia. O próximo confronto será contra o Al-Fayha, no sábado (1º/11), às 14h30 (horário de Brasília), pelo Sauditão.

Fonte: Saudi Pro League / Metrópoles Esportes

✍️ Redigido por ContilNet