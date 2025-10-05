05/10/2025
Tiroteio envolvendo torcedores nos EUA mata 2 e deixa 14 feridos

Escrito por Metrópoles
tiroteio-envolvendo-torcedores-nos-eua-mata-2-e-deixa-14-feridos

Um tiroteio envolvendo torcedores de futebol americano matou duas pessoas e deixou 14 feridos no centro do Alabama, Estados Unidos. O incidente aconteceu na noite desse sábado (4/10) na cidade de Montgomery, após um jogo universitário entre a Universidade Tuskegee e o Morehouse College.

Em entrevista coletiva à imprensa local, o chefe de polícia de Montgomery, James Greboys, detalhou que os disparos começaram após um desentendimento entre os torcedores.

 “Eram duas partes envolvidas que estavam basicamente atirando uma na outra no meio de uma multidão. Eles não se importaram com as pessoas ao redor quando fizeram isso. Faremos tudo o que for preciso para reunir todas as evidências e perseguir quem estiver envolvido.”

A polícia confirmou que três pessoas correm risco de morte. As autoridades locais investigam o caso para identificar os torcedores que participaram do tiroteio.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

