tite-mira-2026-para-voltar-aos-gramados-e-planeja-novo-ciclo-na-carreira.-saiba-mais!

O técnico Tite definiu um prazo para voltar ao trabalho: janeiro de 2026. O treinador pretende retomar a carreira no próximo ano, após um período de descanso e estudos desde a saída do Flamengo, em 2024. As informações foram publicadas pela ESPN.

De acordo com pessoas próximas ao gaúcho, a intenção é voltar ao futebol de alto nível, seja em clubes ou seleções, no Brasil ou no exterior. Apesar de já ter recebido sondagens, Tite não pretende assumir nenhum projeto ainda em 2025.

Nos últimos meses, o treinador manteve conversas preliminares com a seleção da Venezuela e com o Besiktas, da Turquia. As negociações, no entanto, não avançaram. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, as propostas “não agradaram” ao ex-técnico da seleção brasileira.

Busca por recomeço e retomada de prestígio

Pessoas próximas ao treinador afirmam que existe uma “grande vontade de recuperação do prestígio”, especialmente após o período no Flamengo. A passagem pelo clube carioca, entre 2023 e 2024, não trouxe o desempenho esperado e deixou marcas na imagem do treinador, que encerrou o vínculo antes do fim do contrato.

Desde então, Tite tem dedicado o tempo a atividades pessoais e acadêmicas, conciliando momentos de descanso com estudos voltados ao futebol moderno. Aos 64 anos, o técnico mantém o desejo de retornar ao ambiente competitivo, mas com um projeto que o motive e corresponda à sua trajetória.

Carreira e experiência internacional

Comandante da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, Tite também é um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do Corinthians, clube pelo qual conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012.

Antes de consolidar sua carreira no Brasil, o treinador teve duas passagens pelo futebol dos Emirados Árabes Unidos, dirigindo o Al Ain entre 2007 e 2008 e o Al Wahda entre 2010 e 2011.

A expectativa, segundo pessoas do círculo do técnico, é que o retorno aconteça no início de 2026, momento em que Tite pretende iniciar um novo ciclo e recolocar seu nome entre os principais treinadores do futebol mundial.

