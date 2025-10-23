23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

TJ mantém condenação de empresa em que motorista enforcou passageiro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tj-mantem-condenacao-de-empresa-em-que-motorista-enforcou-passageiro

A 3ª Turma Cível manteve a sentença que condenou a Piracicabana a indenizar um passageiro em R$ 10 mil, por danos morais, após ele ser agredido fisicamente por um motorista da empresa. O caso ocorreu em junho do ano passado.

Segundo o processo, o passageiro aguardava o ônibus na Praça do Relógio, em Taguatinga e, mesmo após sinalizar adequadamente, dois ônibus da empresa não realizaram a parada no ponto.

Por conta disso, ele acabou utilizando transporte por aplicativo e, ao chegar até seu destino, identificou um dos veículos que não havia parado.

Ainda de acordo com o processo, ele questionou o motorista sobre a ausência de parada e o condutor reagiu de forma agressiva, partindo para confronto físico com empurrões, enforcamento e destruição do aparelho celular do passageiro. A cena foi registrada em vídeo por testemunhas.

Leia também

A 1ª Vara Cível de Brasília condenou a Piracicabana, em primeira instância, que recorreu alegando que o motorista agiu em legítima defesa e o valor arbitrado seria desproporcional, pois não haveria comprovação de abalo moral efetivo.

Ao analisar o recurso, o relator destacou que a responsabilidade civil das empresas privadas prestadoras de serviços públicos é objetiva. Segundo o magistrado, a atuação do motorista configurou “abuso de poder e desrespeito à dignidade do passageiro, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, essenciais ao atendimento respeitoso ao consumidor”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost