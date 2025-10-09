09/10/2025
Universo POP
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump

TJ-SP inaugura obra inspirada no Candomblé a favor da valorização da cultura afro-brasileira

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tj-sp-inaugura-obra-inspirada-no-candomble-a-favor-da-valorizacao-da-cultura-afro-brasileira

Em um gesto simbólico, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) recebeu nesta quarta-feira (9/10) uma obra inspirada no Oxê de Xangô, o machado sagrado do Candomblé que representa a força, a justiça e o equilíbrio. Como antecipado ao portal LeoDias, a instalação, criada pelo artista Diego de Oxóssi, marca um momento histórico de reconhecimento da cultura afro-brasileira dentro de uma das instituições públicas mais tradicionais do país.

A peça, confeccionada especialmente para o espaço, foi instalada em uma estrutura de madeira e vidro que ressalta a estética ritualística e o caráter simbólico da criação. “Queremos que o Oxê de Xangô seja reconhecido como uma expressão artística e cultural de grande importância, celebrando nossas raízes e tradições”, afirmou Diego de Oxóssi.

Veja as fotos

Divulgação
Diego de Oxóssi é o responsável pela obraDivulgação
Divulgação
Obra faz referência ao Oxê de XangôDivulgação
Divulgação: Arquivo pessoal
Apelidado de “joalheiros dos Orixãs”, conquistou clientes como Alcione e Zezé MottaDivulgação: Arquivo pessoal
Foto: Isabella Finholdt/Márcia Gabriel/Museu Afro Brasil
Obra faz referência ao Oxê de XangôFoto: Isabella Finholdt/Márcia Gabriel/Museu Afro Brasil
Reprodução: TJ-SP
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP)Reprodução: TJ-SP

Leia Também

Mais do que uma obra de arte, o ato tem um significado político e espiritual: representa a aproximação entre a tradição afro-brasileira e as instituições do Estado, reconhecendo a contribuição das religiões de matriz africana para a formação da identidade nacional.

Com a chegada do Oxê de Xangô ao TJ-SP, o tribunal passa a abrigar um símbolo de resistência e sabedoria ancestral, reafirmando o compromisso do poder público com a pluralidade cultural e religiosa

A instalação inaugura um novo capítulo no diálogo entre arte, fé e justiça, colocando a espiritualidade afro-brasileira no centro de um espaço historicamente reservado à razão e à lei.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost