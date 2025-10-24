24/10/2025
TJDFT manda empresa de ônibus indenizar homem esganado por motorista

A empresa de ônibus Piracicabana foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) a indenizar, no valor de R$ 10 mil, um passageiro que foi esganado por um motorista da companhia.

O caso aconteceu em 2024 e foi filmado. No vídeo, que viralizou, a vítima aparece deitada no chão sendo agredida pelo motorista. O passageiro, de 27 anos, disse que questionou o motorista após ele o ignorar e passar direto pelo ponto da Praça do Relógio, em Taguatinga.

Veja o momento da agressão:

Após ser ignorado, o motorista chamou um carro de aplicativo e seguiu até o terminal rodoviário. Lá, encontrou o condutor e o questionou. Segundo ele, depois disso, o motorista reagiu de forma agressiva e partiu para cima. No meio da briga, o celular da vítima acabou sendo danificado.

A Piracicabana foi condenada em primeira instância a pagar indenização no valor de R$ 10 mil ao passageiro por danos morais. A empresa, porém, recorreu, justificando que o motorista agiu em legítima defesa, além de argumentar que o valor da indenização era desproporcional.

O TJDFT, então, manteve a condenação e o valor da indenização.

O Metrópoles tentou entrar em contato com a empresa. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.

